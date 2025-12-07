Minister Jozef Ráž okomentoval momentálny stav obchvatu v youtubovom videu.
Južný obchvat Košíc je v prevádzke už vyše dva mesiace. Jeho spustenie však podľa ministra dopravy sprevádzala jedna kuriozita, ktorá sa týkala jeho označenia. Počas stavebných prác totiž úsek označovali ako súčasť rýchlostnej cesty R2, no aktuálne nesie označenie R4, informuje Ministerstvo vnútra na svojom YouTube.
Minister dopravy Jozef Ráž vo zverejnenom videu situáciu komentoval: „Pravdou je, že ide v podstate o R2 aj R4, no väčšiu váhu má R4, preto cesta napokon dostala toto označenie. Myslím si, že ho všetci pokojne môžeme nazývať južný obchvat Košíc – to bude zrejme najstabilnejší názov,“ uviedol.
Dopravné úľavy prekonali očakávania
Minister dopravy zdôraznil, že 14 kilometrov novovybudovanej diaľnice prinieslo obyvateľom Košíc markantné skvalitnenie života. „Máme už prvé údaje, ktoré svedčia o tom, že za dva mesiace využilo tento obchvat až pol milióna vozidiel, čo prekonalo naše očakávania,“ priblížil Ráž.
Štatistiky ukazujú, že 90 % tranzitnej nákladnej dopravy, ktorá prechádzala metropolou východu, už jazdí po novom úseku. „V číslach to predstavuje približne 3 000 kamiónov denne. Je to pozitívna správa, keďže každé nákladné vozidlo, ktoré presunieme z mesta na obchvat, znamená bezpečnejšie a kvalitnejšie bývanie a čistejší vzduch pre obyvateľov Košíc,“ dodal minister.
Nový úsek využívajú aj bežní vodiči. Priemerne prejde obchvatom 6 600 osobných áut denne. „Keď k nim prirátame 3 000 kamiónov, dostávame sa na sumu približne 10 000 vozidiel za deň. Doterajší rekord bol zaznamenaný 27. októbra – 10 500 áut za jeden deň,“ spresnil minister dopravy. Ráž tiež pripomenul, že pre osobné automobily je celý tento úsek zadarmo.
Technické parametre
Obchvat, ktorý obchádza druhé najväčšie mesto Slovenska, sa začína v križovatke Košice, juh, a končí v križovatke Hrašovík, kde sa napája na existujúcu R4 a diaľnicu D1. Vďaka novému úseku sa vodiči vyhnú nielen Košiciam, ale aj okolitým obciam.
Nový rýchlostný úsek má dĺžku 14,2 kilometra a prináša so sebou množstvo stavebných a technických objektov. Na trase vybudovali 13 mostov, 7,2 kilometra protihlukových bariér, dva oporné múry a moderný informačný systém s kamerami. Pri obci Valaliky pribudlo jednostranné odpočívadlo s prístupom z oboch smerov a s rozlohou takmer 28-tisíc štvorcových metrov. Ekologický prínos stavby podčiarkuje revitalizovaná mokraď, ktorá zabezpečuje zadržiavanie vody.