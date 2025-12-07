Kategórie
Katarína Jánošíková
dnes 7. decembra 2025 o 15:50
Čas čítania 1:24

Obchvat na východe Slovenska sa teší úspechu. Sprevádza ho jedna kuriozita

Obchvat na východe Slovenska sa teší úspechu. Sprevádza ho jedna kuriozita
Zdroj: YouTube-Ministerstvo dopravy SR

Minister Jozef Ráž okomentoval momentálny stav obchvatu v youtubovom videu.

Južný obchvat Košíc je v prevádzke už vyše dva mesiace. Jeho spustenie však podľa ministra dopravy sprevádzala jedna kuriozita, ktorá sa týkala jeho označenia. Počas stavebných prác totiž úsek označovali ako súčasť rýchlostnej cesty R2, no aktuálne nesie označenie R4, informuje Ministerstvo vnútra na svojom YouTube.

Minister dopravy Jozef Ráž vo zverejnenom videu situáciu komentoval: „Pravdou je, že ide v podstate o R2 aj R4, no väčšiu váhu má R4, preto cesta napokon dostala toto označenie. Myslím si, že ho všetci pokojne môžeme nazývať južný obchvat Košíc – to bude zrejme najstabilnejší názov,“ uviedol.

Dopravné úľavy prekonali očakávania

Minister dopravy zdôraznil, že 14 kilometrov novovybudovanej diaľnice prinieslo obyvateľom Košíc markantné skvalitnenie života. „Máme už prvé údaje, ktoré svedčia o tom, že za dva mesiace využilo tento obchvat až pol milióna vozidiel, čo prekonalo naše očakávania,“ priblížil Ráž.

Štatistiky ukazujú, že 90 % tranzitnej nákladnej dopravy, ktorá prechádzala metropolou východu, už jazdí po novom úseku. „V číslach to predstavuje približne 3 000 kamiónov denne. Je to pozitívna správa, keďže každé nákladné vozidlo, ktoré presunieme z mesta na obchvat, znamená bezpečnejšie a kvalitnejšie bývanie a čistejší vzduch pre obyvateľov Košíc,“ dodal minister.

2. decembra 2025 o 10:00 Čas čítania 2:15 Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie

Nový úsek využívajú aj bežní vodiči. Priemerne prejde obchvatom 6 600 osobných áut denne. „Keď k nim prirátame 3 000 kamiónov, dostávame sa na sumu približne 10 000 vozidiel za deň. Doterajší rekord bol zaznamenaný 27. októbra – 10 500 áut za jeden deň,“ spresnil minister dopravy. Ráž tiež pripomenul, že pre osobné automobily je celý tento úsek zadarmo.

Technické parametre

Obchvat, ktorý obchádza druhé najväčšie mesto Slovenska, sa začína v križovatke Košice, juh, a končí v križovatke Hrašovík, kde sa napája na existujúcu R4 a diaľnicu D1. Vďaka novému úseku sa vodiči vyhnú nielen Košiciam, ale aj okolitým obciam.

Nový rýchlostný úsek má dĺžku 14,2 kilometra a prináša so sebou množstvo stavebných a technických objektov. Na trase vybudovali 13 mostov, 7,2 kilometra protihlukových bariér, dva oporné múry a moderný informačný systém s kamerami. Pri obci Valaliky pribudlo jednostranné odpočívadlo s prístupom z oboch smerov a s rozlohou takmer 28-tisíc štvorcových metrov. Ekologický prínos stavby podčiarkuje revitalizovaná mokraď, ktorá zabezpečuje zadržiavanie vody.

7. decembra 2025 o 15:10 Čas čítania 0:21 Slovensko čaká veľká zmena v dedení. Poručiteľ bude môcť určiť, kto z rodiny nedostane nič Slovensko čaká veľká zmena v dedení. Poručiteľ bude môcť určiť, kto z rodiny nedostane nič
7. decembra 2025 o 14:36 Čas čítania 1:30 Zamestnancom hrozí prepúšťanie, kinám výrazné straty. Odbory protestujú proti prevzatiu Warner Bros spoločnosťou Netflix Zamestnancom hrozí prepúšťanie, kinám výrazné straty. Odbory protestujú proti prevzatiu Warner Bros spoločnosťou Netflix
7. decembra 2025 o 13:59 Čas čítania 1:04 Na toto všetko je vhodný vitamín C. Odborník vysvetľuje, koľko je odporúčaná dávka a čomu môže zabrániť Na toto všetko je vhodný vitamín C. Odborník vysvetľuje, koľko je odporúčaná dávka a čomu môže zabrániť
Zdroj: YouTube-Ministerstvo dopravy SR
