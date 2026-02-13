V priebehu jedinej hodiny namerali dvoch mužov, ktorí v obytnej zóne uháňali rýchlosťou nad 100 km/h.
Dopravní policajti v obci Čiližská Radvaň za krátky čas zastavili dvoch cudzincov, ktorí výrazne prekročili povolenú rýchlosť a ohrozili bezpečnosť obyvateľov, informuje polícia na sociálnej sieti.
Občan z Maďarska na bielom aute prekročil rýchlosť o rovných 60 km/h, v obci šiel 110 km/h, čím výrazne prekročil limit. Maďarský občan dostal za svoju jazdu vysokú pokutu.
Len o hodinu neskôr policajti zastavili ďalšieho, tentoraz 78-ročného občana Nemecka, ktorý cez obec preletel rýchlosťou až 116 km/h. Policajti mu na mieste uložili blokovú pokutu.
9. februára 2026 o 9:28 Čas čítania 1:04 Dlhuješ štátu peniaze? Sociálna poisťovňa zverejnila „čiernu listinu“
8. februára 2026 o 14:09 Čas čítania 0:24 Štát rozdá 150-tisíc rodinných kariet. Pre rodiny s malými deťmi prinesú zľavy na plienky, výživu aj detské aktivity