Meteorológovia varujú pred chladným štartom jarnej sezóny.
Severnú a strednú Európu čaká chladný začiatok jari. Meteorológovia varujú pred mrazmi a neskorým snežením, ktoré zasiahne viaceré krajiny vrátane nášho územia, informuje iMeteo.
Slováci sa musia pripraviť na časté zrážky. V marci a apríli nás potrápi dážď, ktorý sa môže pravidelne meniť na sneženie. Hoci na naše územie občas prenikne teplý jarný vzduch, prúdenie chladného vzduchu zo severovýchodu ho rýchlo potlačí. Výsledkom budú najmä nepríjemné ranné mrazy.
Na rozdiel od minulých suchých rokov však príroda dostane dostatok vlahy. Na jar nás teda čaká veľmi nestále počasie.
Aprílové sneženie zasiahne najmä obyvateľov vyšších a stredných polôh, kde môžu byť snehové zrážky pomerne výrazné. Počasie sa začne stabilizovať až koncom mája, kedy očakávame vyššie teploty. Dominantným prvkom celej jari však zostanú zrážky, ktoré nás budú sprevádzať počas všetkých troch mesiacov.