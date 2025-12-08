Poplatky za vodičské preukazy sa zvyšujú.
Vláda schválila navýšenie poplatkov za vodičské preukazy. Po novom stúpnu poplatky pri osobných autách o 50 eur a pri nákladných autách o 60 eur. Informovali o tom Správy STVR.
„Čo máme povedať? Všetko sa zdražuje, ide to štátu, takže sa to prenesie na ľudí, takže budú platiť za vodičák viac a viac,“ reaguje Peter Čavojský, majiteľ autoškoly Plus1 v Bratislave pre STVR.
Koalícia vo zvyšovaní poplatkov vidí nástroj konsolidácie, ktorý má pomôcť naplniť štátnu pokladnicu. „Sme vo fáze konsolidácie, štát hľadá, samozrejme, všade príležitosť v tom zmysle, že ak sa nejaký poplatok nemenil, tak sa musí zmeniť,“ tvrdí podpredseda parlamentu (NR SR) Tibor Gašpar (Smer-SD) pre STVR.
„Vodičský preukaz je dnes nevyhnutnosť. Ako schopnosť viesť motorové vozidlo. Jednoducho, čo tomu človeku zostáva, musí to zaplatiť, bude musieť ušetriť proste niekde inde,“ reagoval poslanec Marián Viskupič (SaS) pre STVR.