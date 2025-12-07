Ku Slovensku sa blíži teplý front, ktorý prinesie vyššie teploty.
Najvyššia denná teplota bude 3 až 11 stupňov Celzia. Najvyššie teploty budú na juhu stredného Slovenska. Teplota na horách vo výške nad cca 1500 m bude zhruba 1 stupeň Celzia. Celý deň bude bezvetrie a spadne do 5 milimetrov zrážok.
Ku Slovensku sa ale blíži teplý front, pre ktorý bude citeľne teplejšie. Nočné mrazy ustúpia a teploty budú pripomínať začiatok jari a vystúpia až na 12 stupňov Celzia, informuje iMeteo. Teploty v oblasti juhu Podunajskej nížiny sa v utorok môžu dosiahnuť až 14 stupňov Celzia. Počasie bude stále prevažne zamračené a oblačné, sprevádzané slabým dažďom a len miernym vetrom.
