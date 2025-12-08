Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Lukáš Turčan
dnes 8. decembra 2025 o 8:33
Čas čítania 0:30

Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj

Diskutovať
1
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Zdroj: SPP

Ministerstvo hospodárstva spúšťa v roku 2026 novú energopomoc. Zverejnili webstránku so všetkými informáciami.

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo nový systém energopomoci, ktorý má pomôcť domácnostiam zvládať vysoké ceny energií. Pomoc bude fungovať automaticky bez návštev úradov, bez žiadostí a bez dokladovania. Rezort zverejnil webstránku energopomoc.sk, kde si môžu všetci Slováci skontrolovať, či majú nárok na dotáciu od štátu. 


Nárok budú mať domácnosti s trvalým pobytom na adrese odberného miesta, ktoré odoberajú elektrinu, plyn alebo teplo z centrálneho zásobovania. Kľúčovým faktorom bude posúdenie príjmov všetkých členov domácnosti a ich schopnosti hradiť náklady na energie.


Systém začne platiť od 1. januára 2026. Znížená cena za elektrinu a plyn sa prejaví priamo vo faktúrach od dodávateľov. Na kúrenie dostanú domácnosti energopoukážku poštou. O priznaní pomoci budú domácnosti informované oficiálnym oznámením.

Svoj nárok na energopomoc si môžeš skontrolovať na tejto podstránke. 

8. decembra 2025 o 8:00 Čas čítania 0:57 Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
8. decembra 2025 o 7:10 Čas čítania 0:30 NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
8. decembra 2025 o 6:31 Čas čítania 1:24 Ministerstvo práce chystá zmeny pre SZČO: Niektoré skupiny čaká výrazne zníženie odvodov Ministerstvo práce chystá zmeny pre SZČO: Niektoré skupiny čaká výrazne zníženie odvodov
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
1 komentár
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 12:39
Na Slovensku bude od budúceho týždňa teplejšie. Počasie bude pripomínať začiatok jari, na sneh zabudni
Na Slovensku bude od budúceho týždňa teplejšie. Počasie bude pripomínať začiatok jari, na sneh zabudni
dnes o 08:33
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
pred 3 hodinami
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
včera o 09:16
Finančná správa hľadá nových zamestnancov. Náborový príspevok je vo výške 5000 eur
Finančná správa hľadá nových zamestnancov. Náborový príspevok je vo výške 5000 eur
včera o 07:57
Veľký rozdiel v dôchodkoch na Slovensku. Ministerstvo chystá zákon, ktorý bude mať veľký vplyv na ich výšku
Veľký rozdiel v dôchodkoch na Slovensku. Ministerstvo chystá zákon, ktorý bude mať veľký vplyv na ich výšku
pred 2 dňami
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
včera o 12:39
Na Slovensku bude od budúceho týždňa teplejšie. Počasie bude pripomínať začiatok jari, na sneh zabudni
Na Slovensku bude od budúceho týždňa teplejšie. Počasie bude pripomínať začiatok jari, na sneh zabudni
dnes o 08:33
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
včera o 09:16
Finančná správa hľadá nových zamestnancov. Náborový príspevok je vo výške 5000 eur
Finančná správa hľadá nových zamestnancov. Náborový príspevok je vo výške 5000 eur
včera o 07:57
Veľký rozdiel v dôchodkoch na Slovensku. Ministerstvo chystá zákon, ktorý bude mať veľký vplyv na ich výšku
Veľký rozdiel v dôchodkoch na Slovensku. Ministerstvo chystá zákon, ktorý bude mať veľký vplyv na ich výšku
pred 2 dňami
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
včera o 07:16
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
včera o 12:39
Na Slovensku bude od budúceho týždňa teplejšie. Počasie bude pripomínať začiatok jari, na sneh zabudni
Na Slovensku bude od budúceho týždňa teplejšie. Počasie bude pripomínať začiatok jari, na sneh zabudni
1. 12. 2025 6:27
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
4. 12. 2025 5:46
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
3. 12. 2025 10:56
„Je to slayáda, že sa to takto podarilo,“ hovorí influencerka Ema Lacová. Jej rodina stojí za predajom skrachovaného outletu štátu
„Je to slayáda, že sa to takto podarilo,“ hovorí influencerka Ema Lacová. Jej rodina stojí za predajom skrachovaného outletu štátu
2. 12. 2025 17:14
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
3. 12. 2025 5:55
Slováci ušetria stovky eur na elektrine. Stačí vymeniť jedno zariadenie v domácnosti
Slováci ušetria stovky eur na elektrine. Stačí vymeniť jedno zariadenie v domácnosti
Lifestyle news
Miss Universe v centre škandálu. Dve finalistky sa vzdali titulov, spolumajiteľ čelí vyšetrovaniu pred 14 minútami
REBRÍČEK: Toto sú najbezpečnejšie krajiny sveta 2025. Pozri, na ktorom mieste sa umiestnilo Slovensko pred hodinou
VIDEO: Ľudia sa bicyklovali po zamrznutom Štrbskom plese. Zábery ukazujú riskantné správanie v Tatrách pred 2 hodinami
„Nový iPhone nie je prejavom lásky.“ V Bratislave sa objavili transparenty proti konzumným Vianociam, zapojili sa aj influenceri pred 3 hodinami
Koľko klikov by si mal zvládnuť? Expert prezradil jasné čísla pre mužov aj ženy podľa veku dnes o 11:26
Dočkáme sa po 17 rokoch strateného albumu Slipknot? „2026 je ten rok,“ tvrdí Clown dnes o 10:08
Diddy vs. Netflix: Matka odsúdeného kritizuje nový dokument od 50 Centa, vraj poškodzuje reputáciu ich rodiny dnes o 09:14
Peaky Blinders mieria do vojny v epickom filme. Vieme, kedy sa vráti Tommy Shelby dnes o 08:29
Dievča z ikonickej reklamy na Kofolu zdieľala vianočné posolstvo: „Chcem prestať utekať pred vlastným osobným diviakom,“ hovorí včera o 11:53
Calin oslavuje veľký úspech. Na Spotify ho teraz počúva milión ľudí mesačne včera o 10:30
Slovensko Všetko
Štáty EÚ si prerozdelia migrantov: Novinka má pomôcť najviac zaťaženým krajinám
pred 36 minútami
Štáty EÚ si prerozdelia migrantov: Novinka má pomôcť najviac zaťaženým krajinám
Ministri vnútra EÚ dosiahli dohodu o novom systéme prerozdeľovania migrantov, ktorý má od roku 2026 uľahčiť tlak na najviac zaťažené krajiny.
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
pred 3 hodinami
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
AKTUÁLNE: Na D2 sa tvoria extrémne kolóny pre vážnu nehodu. Pretrvávať budú ešte dlhé hodiny
pred hodinou
AKTUÁLNE: Na D2 sa tvoria extrémne kolóny pre vážnu nehodu. Pretrvávať budú ešte dlhé hodiny
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
dnes o 08:00
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
Tragédia na Tenerife: Vlna zabila dvoch Slovákov
dnes o 11:02
Tragédia na Tenerife: Vlna zabila dvoch Slovákov
Generálna prokuratúra odhalila rozsiahle nezákonnosti pri regulácii parkovania. Až 80 % kontrolovaných nariadení bolo nezákonných
pred 3 hodinami
Generálna prokuratúra odhalila rozsiahle nezákonnosti pri regulácii parkovania. Až 80 % kontrolovaných nariadení bolo nezákonných
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
Ekonomika Všetko
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
včera o 07:16
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
18. 11. 2025 15:20
REBRÍČEK: Tieto spoločnosti zarobili na Slovensku za uplynulý rok najviac
21. 10. 2025 16:40
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
21. 11. 2025 14:00
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
2. 12. 2025 10:00
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
Ak si študent a brigáduješ, oplatí sa poznať základné daňové pravidlá.
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
1. 12. 2025 9:00
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
Pozor na podvodné eshopy, Slováci môžu ľahko naletieť na podvod. Ak nakupuješ darčeky online, tomuto sa vyhni
1. 12. 2025 7:05
Pozor na podvodné eshopy, Slováci môžu ľahko naletieť na podvod. Ak nakupuješ darčeky online, tomuto sa vyhni
Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ pre páry rovnakého pohlavia? Nič sa v zásade nezmení, vysvetľuje riaditeľ Inakosti
26. 11. 2025 20:00
Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ pre páry rovnakého pohlavia? Nič sa v zásade nezmení, vysvetľuje riaditeľ Inakosti
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
21. 11. 2025 14:00
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia