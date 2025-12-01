Kategórie
dnes 1. decembra 2025 o 9:00
Čas čítania 5:01

Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre

Barbora Fábryová
Barbora Fábryová
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Európa sleduje zvyšujúce sa ruské vojenské prípravy aj hybridné operácie a armádny generál Pavel Macko vysvetľuje, prečo sa riziko konfliktu môže v najbližších rokoch výrazne zvýšiť napriek tomu, že bezprostredný útok nepovažuje za pravdepodobný.

V Európe sa opäť rieši otázka, či sa bezpečnostná situácia môže v najbližších rokoch dramaticky zhoršiť. Krajiny hlásia incidenty s dronmi, narušenia vzdušného priestoru a vyhrážky v ruskom štátnom vysielaní. Politici a bezpečnostné služby hovoria o hybridných operáciách a napätí, ktoré rastie po celej Európe. Ministerstvá obrany v Belgicku, Estónsku či Spojenom kráľovstve upozorňujú, že monitorujú čoraz agresívnejšie správanie neznámych aktérov v blízkosti strategickej infraštruktúry. NATO zároveň informuje, že testuje nové systémy protivzdušnej a protidronovej ochrany vo východnej Európe.

Kým západní politici upozorňujú na potrebu pripraviť sa na komplexnú hybridnú hrozbu, ruská diplomacia tvrdí, že Moskva nemá v úmysle zaútočiť na žiadneho člena NATO. Do debaty vstupujú aj upozornenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, podľa ktorého Kremeľ sleduje reakcie aliancie na menšie incidenty. V tomto prostredí vzniká otázka, nakoľko by sa mala Európa pripravovať na najhorší scenár a či je ruský útok v dohľadnej dobe vôbec reálny.

Na aktuálne riziká, ruskú stratégiu a schopnosti NATO reagovať sme sa pýtali generála Pavla Macka.

Súvisiace témy:
NATO Rusko Správy zo sveta Vojna na Ukrajine
