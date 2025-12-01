Európa sleduje zvyšujúce sa ruské vojenské prípravy aj hybridné operácie a armádny generál Pavel Macko vysvetľuje, prečo sa riziko konfliktu môže v najbližších rokoch výrazne zvýšiť napriek tomu, že bezprostredný útok nepovažuje za pravdepodobný.
V Európe sa opäť rieši otázka, či sa bezpečnostná situácia môže v najbližších rokoch dramaticky zhoršiť. Krajiny hlásia incidenty s dronmi, narušenia vzdušného priestoru a vyhrážky v ruskom štátnom vysielaní. Politici a bezpečnostné služby hovoria o hybridných operáciách a napätí, ktoré rastie po celej Európe. Ministerstvá obrany v Belgicku, Estónsku či Spojenom kráľovstve upozorňujú, že monitorujú čoraz agresívnejšie správanie neznámych aktérov v blízkosti strategickej infraštruktúry. NATO zároveň informuje, že testuje nové systémy protivzdušnej a protidronovej ochrany vo východnej Európe.
Kým západní politici upozorňujú na potrebu pripraviť sa na komplexnú hybridnú hrozbu, ruská diplomacia tvrdí, že Moskva nemá v úmysle zaútočiť na žiadneho člena NATO. Do debaty vstupujú aj upozornenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, podľa ktorého Kremeľ sleduje reakcie aliancie na menšie incidenty. V tomto prostredí vzniká otázka, nakoľko by sa mala Európa pripravovať na najhorší scenár a či je ruský útok v dohľadnej dobe vôbec reálny.
Na aktuálne riziká, ruskú stratégiu a schopnosti NATO reagovať sme sa pýtali generála Pavla Macka.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako Moskva zvyšuje svoje vojenské kapacity.
- Ktoré oblasti by boli najpravdepodobnejším cieľom.
- Prečo môže byť Moldavsko skôr v hre než NATO štát.
- Prečo jadrovú eskaláciu považuje za nepravdepodobnú.
- Ktoré krajiny sú podľa neho najzraniteľnejšie.
- Čo by znamenala aktivácia článku 5.
- Kde vidí najväčšie slabiny Európy a NATO.