Voľné pozície sú vo všetkých krajoch na Slovensku.
Finančná správa Slovenskej republiky hľadá nových kolegov a na svojom webe zverejnila nové pracovné ponuky. Pracovníkov láka na benefity a atraktívne finančné ohodnotenie, ktoré sa odvíja od tabuľkového systému.
Hľadajú záujemcov pre pozíciu samostatného odborného referenta pre Oddelenie právnej podpory. V pozícii sú zakomponované aj rôzne benefity ako:
- náborový príspevok v hodnote 5 000 eur
- príspevok na bývanie až do výšky 300 eur
- motivačné ohodnotenie
- pružný mesačný pracovný čas
- stabilné zamestnanie s možnosťou kariérneho rastu
- šesť týždňov dovolenky za kalendárny rok a ďalšie voľné dni vyplývajúce z kolektívnej zmluvy
- profesijné vzdelávanie prostredníctvom akadémie finančnej správy
- príspevok na ošatenie
- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie 2 %
- príspevok na stravu aj nad rámec zákonných povinností
- odmeny pri životných jubileách
- odmeny za darovanie krvi a mnohé iné, o ktorých sa dočítate na webe Finančnej správy.
Voľné pozície sú v Banskobystrickom, Bratislavskom, Košickom, Nitrianskom, Prešovskom, Trenčianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji.
