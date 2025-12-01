SOI pred Vianocami varuje, že pri online nákupoch rastie riziko podvodov a spotrebitelia si musia dôkladne preveriť e-shopy.
Predvianočný zhon každoročne sprevádza aj zvýšená aktivita nepoctivých predajcov, ktorí sa snažia využiť tlak na rýchle nákupy a túžbu spotrebiteľov vybaviť si darčeky čo najskôr. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) počas decembra zaznamenáva stovky podnetov a upozorňuje, že riziko podvodov pri internetových nákupoch rastie.
Uvádza, že žiada v predvianočnom období spotrebiteľov o zvýšenú obozretnosť pri internetových nákupoch vzhľadom na stále sa opakujúce spotrebiteľské podnety upozorňujúce na porušovanie práv spotrebiteľov.
Podľa nej ide najmä o prípady, keď obchodník nedoručí zaplatený tovar, odošle úplne iný produkt alebo doručí poškodenú či použitú vec. Často sa objavujú aj situácie, keď predajca odmieta uznať právo na odstúpenie od zmluvy, nevráti peniaze v zákonnej lehote alebo si neplní povinnosti pri reklamáciách.
- Ako vyzerajú najčastejšie problémy, ktoré ľudia hlásia pri online nákupoch.
- Prečo si vždy overiť identitu obchodníka a kde to urobiť.
- Ako odhaliť, že e-shop len predstiera slovenského prevádzkovateľa.
- Ako nízka cena môže signalizovať falzifikát alebo podvod.
- Ako fungujú falošné značkové e-shopy a podľa čoho ich spoznať.
SOI pre Refresher prezradila, že zaznamenáva aj množstvo podnetov, v ktorých spotrebitelia opisujú e-shopy bez identifikačných údajov, čo im následne znemožňuje uplatniť ich práva.
Inšpekcia preto pripomína, že každý e-shop musí ešte pred uzavretím zmluvy zverejniť obchodné meno a sídlo. Spotrebiteľ si podľa nej údaje o obchodníkovi môže overiť na stránke Obchodného registra www.orsr.sk, prípadne Živnostenského registra www.zrsr.sk.
Doména .sk nie je záruka, že ide o e-shop prevádzkovaný na Slovensku
Pri predajcoch z iných krajín odporúča preveriť informácie v národných registroch. SOI zároveň zdôrazňuje, že ani doména .sk, ani používanie slovenčiny automaticky neznamenajú, že prevádzkovateľ sídli na Slovensku. Uvádza, že slovenská doména webovej stránky .sk ani použitý slovenský jazyk neznamenajú, že ide o e-shop prevádzkovaný slovenským podnikateľským subjektom. Niektoré stránky s .sk doménou spravujú firmy z Ázie či vzdialených štátov mimo Európy, čo následne komplikuje reklamácie aj komunikáciu o chybách tovaru.
Pri každom nákupe sa preto oplatí preveriť si obchodníka čo najdôkladnejšie. SOI pripomína, že je nevyhnutné vždy si overiť osobu obchodníka. Okrem registra odporúča vyhľadať skúsenosti ostatných spotrebiteľov. Recenzie často odhalia problémy, ktoré e-shop aktívne skrýva. Ak stránka nemá žiadne hodnotenia alebo pôsobí tak, že ich zámerne skrýva, ide o signál na zvýšenú opatrnosť. Dôležité informácie môžu priniesť aj nezávislé platformy so spotrebiteľskými hodnoteniami. Aj tie však treba vnímať kriticky, pretože niektoré obchody nakupujú falošné recenzie alebo ich generujú prostredníctvom automatických nástrojov.
Jeden z najvýraznejších signálov rizika predstavujú ceny. SOI upozorňuje, že ak obchod ponúka produkty za podstatne nižšie ceny ako konkurenčné e-shopy, spotrebiteľ potrebuje byť opatrný. Uvádza, že v niektorých prípadoch môže nízka cena súvisieť s falzifikátmi, no často naznačuje, že obchodník tovar po prijatí platby vôbec neodošle. Povinnosť predajcu uvádzať pri zníženej cene aj tú najnižšiu za posledných 30 dní pomáha odhaliť nepoctivé „akcie", ktoré iba predstierajú výhodnú ponuku. Ak e-shop túto informáciu neuvádza, môže tým zakrývať fakt, že nejde o skutočnú zľavu.
SOI tiež radí venovať pozornosť jazyku, štylizácii a kvalite komunikácie. Upozorňuje, že spotrebiteľ si má všímať zlú jazykovú úpravu, gramatické chyby, nesprávnu štylizáciu, požiadavky obchodníka na ďalšie dodatočné platby, o ktorých spotrebiteľa predtým neinformoval.
Podvodné stránky sa často tvária profesionálne len na prvý pohľad, no pri detailnejšom skúmaní vykazujú množstvo nezrovnalostí. Problém predstavujú aj situácie, keď e-shop nečakane žiada údaje z bankovej karty, prístupové údaje do internetbankingu alebo iné citlivé osobné informácie. Seriózny obchodník nikdy nežiada PIN, heslá ani žiadne informácie, ktoré umožňujú prístup k účtu.
Podvodníci často využívajú AI
Inšpekcia upozorňuje aj na rastúcu sofistikovanosť podvodníkov. Podľa nej obchodníci používajú často umelú inteligenciu, prostredníctvom ktorej dokážu pripravovať čoraz sofistikovanejšie podvody, a tak odlíšiť ich od legitímnej ponuky je ešte náročnejšie.
Takéto e-shopy často vôbec neuvádzajú identitu prevádzkovateľa, nepodávajú informácie o dĺžke zodpovednosti za vady, neponúkajú obchodné podmienky a nezverejňujú údaje potrebné pri prípadnej reklamácii alebo odstúpení od zmluvy. Často pôsobia, akoby patrili slovenskému predajcovi, hoci ich prevádzkuje subjekt mimo Európskej únie.
Najvýraznejší problém predstavujú falošné stránky, ktoré napodobňujú originálnych predajcov. SOI upozorňuje, že ide o falošné internetové stránky na predaj značkových výrobkov, ktoré používajú veľmi podobné názvy domén a dizajn takmer totožný s originálnymi e-shopmi. Spotrebiteľ sa často domnieva, že nakupuje u známej značky, no ocitne sa na klonovanej webovej stránke, ktorá ponúka rovnaký sortiment, extrémne nízke ceny a výrazné zľavy.
Takéto stránky neuvádzajú identitu obchodníka ani obchodné podmienky a komunikáciu obmedzujú na anonymný kontaktný formulár. SOI pripomína, že každý spotrebiteľ by si mal uvedomiť, že webová stránka, ktorá neuvádza identitu obchodníka, neuvádza adresu sídla obchodníka, adresu elektronickej pošty, telefónny kontakt, IČO, obchodné podmienky, používa ilustračné fotografie výrobkov… nie je dôveryhodná.
Pozor na nevyžiadané telefonáty aj reklamy na sociálnych sieťach
Riziko podvodov rastie aj pri nevyžiadaných telefonátoch a agresívnych reklamách na sociálnych sieťach. Inšpekcia hovorí, že žiada ľudí o zvýšenú pozornosť najmä v prípadoch, keď ich kontaktuje neznámy obchodník, ktorý ponúka „výhodné" predvianočné akcie. Sociálne siete navyše umožňujú rýchlo vytvoriť nové stránky, ktoré pôsobia profesionálne, ale fungujú len niekoľko dní a následne zmiznú. Aj preto SOI upozorňuje, že spotrebiteľ potrebuje byť obozretný pri všetkých ponukách, ktoré pôsobia príliš výhodne alebo sa objavia v nečakanom momente.
Ak spotrebiteľ zaplatí za tovar, ktorý mu obchodník nedoručí v dohodnutej lehote, SOI odporúča okamžite konať. Inšpekcia uvádza, že v prípade, že spotrebiteľ neobdržal vopred uhradený tovar v lehote dodania dohodnutej s obchodníkom, odporúčame spotrebiteľom uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy.
Spotrebiteľ môže svoj úmysel prejaviť e-mailom alebo listom na adresu predajcu. Po doručení oznámenia predajca musí vrátiť všetky platby najneskôr do 14 dní. Ak to neurobí, porušuje zákon a spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá situáciu preverí.
Internetové nakupovanie ostáva pohodlné a rýchle, no pred sviatkami si vyžaduje zvýšenú pozornosť. Spotrebiteľ, ktorý sleduje identitu obchodníka, overuje si recenzie, kontroluje ceny, všíma si jazyk na stránke a odmieta nezmyselné požiadavky na platby či údaje, minimalizuje riziko, že narazí na falošný e-shop. Čím zodpovednejšie preverí stránku pred nákupom, tým menšiu šancu dostanú podvodníci a tým pokojnejšie prebehne aj samotné predvianočné nakupovanie.