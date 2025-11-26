Právne poradenstvo na Slovensku poskytuje inPoradňa.
Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) rozhodol v utorok (25.novembra) o tom, že členské štáty EÚ musia uznať manželstvá osôb rovnakého pohlavia, ak boli zákonne uzavreté v inom členskom štáte.
Výkonný riaditeľ Iniciatívy Inakosť Martin Macko pre Refresher vysvetlil, čo rozhodnutie Súdneho dvora EÚ znamená pre ľudí na Slovensku, aké dôsledky má pre tých, ktorí uzavrú manželstvo v zahraničí, a aké otázky či problémy môžu pri návrate domov vzniknúť.
- Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ.
- Aké práva získavajú páry rovnakého pohlavia, ktoré sa vezmú v zahraničí a vrátia sa na Slovensko.
- Kedy je zápis sobášneho listu povinný a aké sú jeho obmedzenia vo vzťahu k slovenskému právu.
- S akými právnymi a administratívnymi prekážkami sa stretávajú páry a ich rodiny.
- Kde hľadať podporu a právnu pomoc.
Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ pre páry rovnakého pohlavia, ktoré sa vezmú v zahraničí a vrátia sa na Slovensko?
Každý členský štát EÚ vrátane Slovenska musí uznať zákonne uzavreté manželstvo dvoch občanov členského štátu rovnakého pohlavia. Mali by to urobiť (nevylučuje sa ani iná forma) zápisom sobášneho listu do matriky. Cieľom je to, aby si mohli uplatňovať práva, ktoré im priznáva a garantuje právny poriadok EÚ.
Čiže uznanie manželstva je podľa tohto rozsudku obmedzené na situácie keď sa uplatňuje európske právo (typicky pri uplatňovaní slobody pohybu v rámci EÚ, pri zamestnaní v inej členskej krajine a pod.). Vôbec sa netýka práv vyplývajúcich zo slovenských zákonov ako je dedenie, vyživovacia povinnosť, daňový bonus atď. Pre slovenské páry rovnakého pohlavia žijúce na Slovensku sa tak situácia v zásade nemení.
Musí Slovensko takéto manželstvá uznať, alebo môže odmietnuť ich zápis do matriky?
Podľa súčasného právneho stavu, keď neexistuje žiadna alternatíva k manželstvu, musia slovenské orgány takéto manželstvo zapísať. S tým, že právny efekt takéhoto zápisu je limitovaný ako píšeme vyššie.
Ako dnes slovenské úrady reagujú, keď pár žiada o prepis zahraničného sobášneho listu?
Vykonanie zápisu býva odmietnuté z dôvodu prekážky v definícii zapísanej v paragrafe 22a matričného zákona podľa ktorej do matriky nemožno zapísať uzavretie manželstva, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Takýto zápis je neplatný dňom jeho vykonania. Rozpor s právnym poriadkom v tomto prípade je daný definíciou manželstva, ktoré je vyhradené len párom rôzneho pohlavia.
S akými problémami sa páry najčastejšie stretávajú, ak im Slovensko manželstvo neuzná?
Páry rovnakého pohlavia, ich rodiny a deti čelia na Slovensku množstvu prekážok a neistote vyplývajúcej z toho, že štát vôbec neuznáva ich existenciu. To znamená, že vzťahy dvoch ľudí rovnakého pohlavia nie sú právne uznané, partneri si nemôžu upraviť majetkové a osobné vzťahy ako manželia, deti vyrastajúce v týchto rodinách ostávajú bez ochrany vzťahu k druhému rodičovi, páry sú znevýhodnené v dedení, dieťa nemôže dediť po nebiologickom rodičovi ani byť ním právne chránené, ak sa biologickému rodičovi niečo stane.
Aj keď chcú na seba dobrovoľne prevziať záväzky a povinnosti za svojho partnera, ako napríklad vyživovaciu povinnosť, štát im v tom bráni.
Existuje možnosť brániť sa, ak úrad zápis odmietne?
Áno. Ak úrad zápis odmietne, je možné sa brániť na slovenských súdoch alebo odvolať sa na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ.
Môže toto rozhodnutie súdu prinútiť Slovensko zmeniť zákony alebo postupy úradov?
Každý orgán by mal priamo aplikovať toto rozhodnutie Súdneho dvora, keďže je záväzné pre všetky členské štáty. Aby bola zabezpečená právna istota v tejto veci, bolo by vhodné aby boli právne predpisy nastavené v súlade s týmto rozhodnutím, čo aktuálne nie sú.
Čo by mali páry vedieť pred tým, než sa vezmú v zahraničí?
Mali by si overiť, v akej krajine sa chcú zobrať a aké sú tam podmienky uzavretia manželstva alebo registrovaného partnerstva. Zistiť, aké dokumenty treba, či musia byť preložené, koľko svedkov je potrebných, a ako sa dohodnúť na mieste a čase sobáša.
Kde môžu páry nájsť právnu pomoc alebo podporu, ak narazia na problémy?
Právne poradenstvo pre LGBTI+ poskytuje inPoradňa.
