Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
dnes 26. novembra 2025 o 20:00
Čas čítania 2:33

Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ pre páry rovnakého pohlavia? Nič sa v zásade nezmení, vysvetľuje riaditeľ Inakosti

Natália Mišániová
Natália Mišániová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ pre páry rovnakého pohlavia? Nič sa v zásade nezmení, vysvetľuje riaditeľ Inakosti
Zdroj: REFRESHER/Ivan Koribanič

Právne poradenstvo na Slovensku poskytuje inPoradňa.

Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) rozhodol v utorok (25.novembra) o tom, že členské štáty EÚ musia uznať manželstvá osôb rovnakého pohlavia, ak boli zákonne uzavreté v inom členskom štáte. 

Výkonný riaditeľ Iniciatívy Inakosť Martin Macko pre Refresher vysvetlil, čo rozhodnutie Súdneho dvora EÚ znamená pre ľudí na Slovensku, aké dôsledky má pre tých, ktorí uzavrú manželstvo v zahraničí, a aké otázky či problémy môžu pri návrate domov vzniknúť.

V tomto článku si prečítaš:
  • Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ.
  • Aké práva získavajú páry rovnakého pohlavia, ktoré sa vezmú v zahraničí a vrátia sa na Slovensko.
  • Kedy je zápis sobášneho listu povinný a aké sú jeho obmedzenia vo vzťahu k slovenskému právu.
  • S akými právnymi a administratívnymi prekážkami sa stretávajú páry a ich rodiny.
  • Kde hľadať podporu a právnu pomoc.

Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ pre páry rovnakého pohlavia, ktoré sa vezmú v zahraničí a vrátia sa na Slovensko?

Každý členský štát EÚ vrátane Slovenska musí uznať zákonne uzavreté manželstvo dvoch občanov členského štátu rovnakého pohlavia. Mali by to urobiť (nevylučuje sa ani iná forma) zápisom sobášneho listu do matriky. Cieľom je to, aby si mohli uplatňovať práva, ktoré im priznáva a garantuje právny poriadok .

22. novembra 2025 o 9:00 Čas čítania 0:49 Český slavík 2025: Zlatými sú Ewa Farna aj Calin. Renne Dang venoval 8 000 eur na charitu Český slavík 2025: Zlatými sú Ewa Farna aj Calin. Renne Dang venoval 8 000 eur na charitu

Čiže uznanie manželstva je podľa tohto rozsudku obmedzené na situácie keď sa uplatňuje európske právo (typicky pri uplatňovaní slobody pohybu v rámci EÚ, pri zamestnaní v inej členskej krajine a pod.). Vôbec sa netýka práv vyplývajúcich zo slovenských zákonov ako je dedenie, vyživovacia povinnosť, daňový bonus atď. Pre slovenské páry rovnakého pohlavia žijúce na Slovensku sa tak situácia v zásade nemení.

gay pride
Zdroj: TASR/Michal Svítok

Musí Slovensko takéto manželstvá uznať, alebo môže odmietnuť ich zápis do matriky?

Podľa súčasného právneho stavu, keď neexistuje žiadna alternatíva k manželstvu, musia slovenské orgány takéto manželstvo zapísať. S tým, že právny efekt takéhoto zápisu je limitovaný ako píšeme vyššie.

Ako dnes slovenské úrady reagujú, keď pár žiada o prepis zahraničného sobášneho listu?

Vykonanie zápisu býva odmietnuté z dôvodu prekážky v definícii zapísanej v paragrafe 22a matričného zákona podľa ktorej do matriky nemožno zapísať uzavretie manželstva, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Takýto zápis je neplatný dňom jeho vykonania. Rozpor s právnym poriadkom v tomto prípade je daný definíciou manželstva, ktoré je vyhradené len párom rôzneho pohlavia.

Gay Pride
Zdroj: Pexels/Brett Sayles

S akými problémami sa páry najčastejšie stretávajú, ak im Slovensko manželstvo neuzná?

Páry rovnakého pohlavia, ich rodiny a deti čelia na Slovensku množstvu prekážok a neistote vyplývajúcej z toho, že štát vôbec neuznáva ich existenciu. To znamená, že vzťahy dvoch ľudí rovnakého pohlavia nie sú právne uznané, partneri si nemôžu upraviť majetkové a osobné vzťahy ako manželia, deti vyrastajúce v týchto rodinách ostávajú bez ochrany vzťahu k druhému rodičovi, páry sú znevýhodnené v dedení, dieťa nemôže dediť po nebiologickom rodičovi ani byť ním právne chránené, ak sa biologickému rodičovi niečo stane.

Aj keď chcú na seba dobrovoľne prevziať záväzky a povinnosti za svojho partnera, ako napríklad vyživovaciu povinnosť, štát im v tom bráni.

Existuje možnosť brániť sa, ak úrad zápis odmietne?

Áno. Ak úrad zápis odmietne, je možné sa brániť na slovenských súdoch alebo odvolať sa na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ.

Môže toto rozhodnutie súdu prinútiť Slovensko zmeniť zákony alebo postupy úradov?

Každý orgán by mal priamo aplikovať toto rozhodnutie Súdneho dvora, keďže je záväzné pre všetky členské štáty. Aby bola zabezpečená právna istota v tejto veci, bolo by vhodné aby boli právne predpisy nastavené v súlade s týmto rozhodnutím, čo aktuálne nie sú.

Čo by mali páry vedieť pred tým, než sa vezmú v zahraničí?

Mali by si overiť, v akej krajine sa chcú zobrať a aké sú tam podmienky uzavretia manželstva alebo registrovaného partnerstva. Zistiť, aké dokumenty treba, či musia byť preložené, koľko svedkov je potrebných, a ako sa dohodnúť na mieste a čase sobáša.

Dúhový pride vo Viedni homosexuáli LGBTIQ+
Zdroj: TASR/AP/Theresa Wey

Kde môžu páry nájsť právnu pomoc alebo podporu, ak narazia na problémy?

Právne poradenstvo pre LGBTI+ poskytuje inPoradňa

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa REFRESHER News SK (@refreshernews.sk)

Prečítaj si aj tieto články:

25. novembra 2025 o 11:59 Čas čítania 0:57 Štáty EÚ budú musieť uznať manželstvo párov rovnakého pohlavia. Rozhodol o tom Súdny dvor EÚ Štáty EÚ budú musieť uznať manželstvo párov rovnakého pohlavia. Rozhodol o tom Súdny dvor EÚ
20. júla 2025 o 9:40 Čas čítania 0:20 Bratislavský Pride 2025: „Aj ja som hrdý na rodinu,“ odkázal Matúš Vallo druhému pochodu Bratislavský Pride 2025: „Aj ja som hrdý na rodinu,“ odkázal Matúš Vallo druhému pochodu
17. júla 2025 o 7:00 Čas čítania 11:42 „Aký som ja nepriateľ a čím si toto ľudia ako ja zaslúžili?“ LGBT+ Slováci prehovorili o práci, predsudkoch aj vnútornej sile „Aký som ja nepriateľ a čím si toto ľudia ako ja zaslúžili?“ LGBT+ Slováci prehovorili o práci, predsudkoch aj vnútornej sile
Ilustračná fotka.
Ilustračná fotka. Zdroj: Michal Babincak/Dúhový Pride
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Správy z domova Správy zo sveta
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 dňami
Zvolen mení systém MHD. Pre seniorov a ŤZP bude zdarma
Zvolen mení systém MHD. Pre seniorov a ŤZP bude zdarma
včera o 17:22
Minimálna mzda v roku 2026 stúpne na 915 eur. O koľko viac zarobíš za víkend, noc alebo sviatok?
Minimálna mzda v roku 2026 stúpne na 915 eur. O koľko viac zarobíš za víkend, noc alebo sviatok?
včera o 13:27
PREHĽAD: Mnohí Slováci si onedlho polepšia. Toto sú sumy 13. dôchodkov pre rok 2025
PREHĽAD: Mnohí Slováci si onedlho polepšia. Toto sú sumy 13. dôchodkov pre rok 2025
22. 11. 2025 13:59
Finančná správa hľadá nových zamestnancov. Zarobiť môžu až 2000 eur
Finančná správa hľadá nových zamestnancov. Zarobiť môžu až 2000 eur
22. 11. 2025 7:24
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
včera o 05:46
Obľúbená značka legín otvorila prvú predajňu na Slovensku. Ich kúsky si už nemusíš kupovať len cez internet
Obľúbená značka legín otvorila prvú predajňu na Slovensku. Ich kúsky si už nemusíš kupovať len cez internet
pred 2 dňami
Zvolen mení systém MHD. Pre seniorov a ŤZP bude zdarma
Zvolen mení systém MHD. Pre seniorov a ŤZP bude zdarma
včera o 17:22
Minimálna mzda v roku 2026 stúpne na 915 eur. O koľko viac zarobíš za víkend, noc alebo sviatok?
Minimálna mzda v roku 2026 stúpne na 915 eur. O koľko viac zarobíš za víkend, noc alebo sviatok?
pred 2 dňami
Žilinka vystúpil pred poslancami s tvrdým prejavom. Prehovoril o pokusoch ovplyvňovať prokuratúru
Žilinka vystúpil pred poslancami s tvrdým prejavom. Prehovoril o pokusoch ovplyvňovať prokuratúru
včera o 13:27
PREHĽAD: Mnohí Slováci si onedlho polepšia. Toto sú sumy 13. dôchodkov pre rok 2025
PREHĽAD: Mnohí Slováci si onedlho polepšia. Toto sú sumy 13. dôchodkov pre rok 2025
včera o 17:13
Ukrajina súhlasila s mierovou dohodou. Kľúčové detaily o území nechali na Trumpa a Zelenského
Ukrajina súhlasila s mierovou dohodou. Kľúčové detaily o území nechali na Trumpa a Zelenského
22. 11. 2025 7:24
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
22. 11. 2025 7:24
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
22. 11. 2025 16:41
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
pred 2 dňami
Zvolen mení systém MHD. Pre seniorov a ŤZP bude zdarma
Zvolen mení systém MHD. Pre seniorov a ŤZP bude zdarma
20. 11. 2025 12:44
Nemecká automobilka plánuje zrušiť 2 300 pracovných miest. Dôvodom sú vysoké náklady a oslabený trh
Nemecká automobilka plánuje zrušiť 2 300 pracovných miest. Dôvodom sú vysoké náklady a oslabený trh
pred 3 dňami
SHMÚ vydal výstrahy: Silný vietor zasiahne veľkú časť Slovenska, udrie víchrica s rýchlosťou až 135 km/h
SHMÚ vydal výstrahy: Silný vietor zasiahne veľkú časť Slovenska, udrie víchrica s rýchlosťou až 135 km/h
22. 11. 2025 14:42
Ministerstvo práce chystá zmeny pre SZČO: Niektoré skupiny čaká výrazne zníženie odvodov
Ministerstvo práce chystá zmeny pre SZČO: Niektoré skupiny čaká výrazne zníženie odvodov
Lifestyle news
VIDEO: Príbeh Yellowstoneu bude čoskoro pokračovať v novom seriáli. Vracia sa v ňom jedna z hlavných postáv dnes o 16:24
Z množiarne vyslobodili 129 psov za jednu noc. Útulok Tuláčik zachránil zvieratá v kritickom stave, teraz prosí o pomoc dnes o 15:31
Cassie si založila OnlyFans. Uniknuté zábery z novej série Euphorie sľubujú dej plný zvratov dnes o 14:38
Wednesday našla svoju tetu Opheliu. Netflix odhalil tvár novej postavy v ikonickom seriáli dnes o 12:24
Toto je TOP 50 hip-hop album coverov všetkých čias. Nájdeš tam aj svojho favorita? dnes o 11:36
Grape odhalil tému nasledujúceho ročníka. Letisko Trenčín sa v auguste premení na mýtickú zoo dnes o 10:52
VIDEO: Sydney Sweeney a Amanda Seyfried odhaľujú tajomstvá v novom psychologickom trileri dnes o 09:32
Raper Pras z Fugees bol odsúdený na 14 rokov väzenia. Obvinili ho z nelegálnych darov pre Obamovu kampaň dnes o 08:49
Scarlett Johansson si zahrá v novej verzii legendárneho hororu. Exorcista sa vracia v radikálne odlišnom spracovaní včera o 16:52
VIDEO: Panika na letisku v Kolíne. Dvaja muži bežali za lietadlom priamo na runway, chceli stihnúť let včera o 15:36
Slovensko Všetko
Matovič sa musí v parlamente verejne ospravedlniť. Tvrdí, že to urobí „svojím spôsobom“
dnes o 17:41
Matovič sa musí v parlamente verejne ospravedlniť. Tvrdí, že to urobí „svojím spôsobom“
Matovič sa má v pléne ospravedlniť za svoje výroky.
VIDEO: Predavačku v Liptovskom Mikuláši napadol zákazník pri pokladni. Zbil ju ušiel
dnes o 12:27
VIDEO: Predavačku v Liptovskom Mikuláši napadol zákazník pri pokladni. Zbil ju ušiel
Futbalový zápas vo štvrtok v Bratislave považujú za rizikový. Polícia posilni hliadky, niektoré ulice budú neprejazdné
pred 3 hodinami
Futbalový zápas vo štvrtok v Bratislave považujú za rizikový. Polícia posilni hliadky, niektoré ulice budú neprejazdné
Počet pracujúcich Indov sa na Slovensku strojnásobil. Ide o najrýchlejšie rastúcu skupinu zahraničných pracovníkov
pred 3 hodinami
Počet pracujúcich Indov sa na Slovensku strojnásobil. Ide o najrýchlejšie rastúcu skupinu zahraničných pracovníkov
Štátny podnik plánuje veľké prepúšťanie. O prácu prídu stovky ľudí
dnes o 15:23
Štátny podnik plánuje veľké prepúšťanie. O prácu prídu stovky ľudí
AKTUÁLNE: Robert Fico pre komunikáciu s Epsteinom neodvolá Miroslava Lajčáka
dnes o 13:43
AKTUÁLNE: Robert Fico pre komunikáciu s Epsteinom neodvolá Miroslava Lajčáka
Zahraničie Všetko
Putin prehovoril o konci vojny. Oficiálne sa vyjadril k mierovému plánu USA
pred 2 dňami
Putin prehovoril o konci vojny. Oficiálne sa vyjadril k mierovému plánu USA
včera o 17:13
Ukrajina súhlasila s mierovou dohodou. Kľúčové detaily o území nechali na Trumpa a Zelenského
dnes o 16:03
Štvrtina europoslancov, ktorí hlasujú v prospech Ruska sú Slováci. Na prvom mieste je Mazurek
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
21. 11. 2025 14:00
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)
24. 9. 2024 18:40
Šišoláková z 360°: V STVR mi oznámili, že nemám opúšťať kanceláriu, kým nepodpíšem výpoveď (Rozhovor)

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ pre páry rovnakého pohlavia? Nič sa v zásade nezmení, vysvetľuje riaditeľ Inakosti
pred 2 hodinami
Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ pre páry rovnakého pohlavia? Nič sa v zásade nezmení, vysvetľuje riaditeľ Inakosti
Právne poradenstvo na Slovensku poskytuje inPoradňa.
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
21. 11. 2025 14:00
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
Predmanželské zmluvy a rýchlejšie rozvody: 5 najväčších zmien podľa nového Občianskeho zákonníka
21. 11. 2025 13:39
Predmanželské zmluvy a rýchlejšie rozvody: 5 najväčších zmien podľa nového Občianskeho zákonníka
Zima 2025/2026: Čaká nás rekordný sneh alebo blato? Refresher sa rozprával s meteorológom zo SHMÚ
21. 11. 2025 6:30
Zima 2025/2026: Čaká nás rekordný sneh alebo blato? Refresher sa rozprával s meteorológom zo SHMÚ
Pri Black Friday hrozia falošné zľavy: Niektoré e-shopy môžu zdvíhať ceny pred akciou, aby zľava vyzerala väčšia
20. 11. 2025 14:14
Pri Black Friday hrozia falošné zľavy: Niektoré e-shopy môžu zdvíhať ceny pred akciou, aby zľava vyzerala väčšia
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia