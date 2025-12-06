Kategórie
TASR
dnes 6. decembra 2025 o 16:03
Čas čítania 0:55

Odborníci odhadujú, čo sa bude diať s hypotékami na Slovensku. Pre mnohých nemajú dobré správy

Odborníci odhadujú, čo sa bude diať s hypotékami na Slovensku. Pre mnohých nemajú dobré správy
Zdroj: Unsplash/Lena Balk

Úrokové sadzby sa už výrazne neznižujú a banky očakávajú ich stagnáciu.

Aktuálna situácia na trhu s hypotékami je stále priaznivá a rast pokračuje, no odborníci aj Národná banka Slovenska (NBS) varujú, že v budúcom roku sa môže spomaliť. Priestor na ďalší plošný pokles úrokových sadzieb je obmedzený a očakáva sa skôr ich stagnácia.

Rast hypoték sa počas roka 2025 postupne zrýchľoval. Počet nových hypoték sa vrátil na dlhodobý priemer a zvyšuje sa aj priemerná výška úverov, keďže rastú ceny nehnuteľností. V septembri medziročný rast predstavoval 6,6 %, pričom ďalšie mesiace môžu priniesť zvýšenie až na 8–9 %. Strednodobo sa však dopyt po hypotékach očakáva slabší.

Podľa NBS a odborníkov budú na vývoj vplývať viaceré faktory – stagnácia reálnych miezd, nárast nezamestnanosti a spomaľovanie rastu cien nehnuteľností. Banky nepredpokladajú výrazný nárast dopytu, čo znamená postupné spomaľovanie trhu.

Hypotekárni analytici pripomínajú, že posledné zníženie kľúčovej sadzby ECB na 2 % sa odrazilo aj na Slovensku. Aktuálne úrokové sadzby sa pohybujú pri nových hypotékach okolo 3,5–3,7 % a pri refinancovaní okolo 3,2 %. Výrazná zmena sadzieb sa neočakáva; banky skôr ponúkajú rôzne zľavy a benefity pre klientov, napríklad za aktívny účet či využívanie produktov.

Rozpočtové riziká, politická neistota a konsolidačné opatrenia štátu môžu viesť k opatrnejšiemu posudzovaniu bonity klientov a spomaľovaniu poklesu sadzieb. Podľa štatistík NBS priemerné sadzby klesli za tri štvrťroky 2025 o 0,4 percentuálneho bodu na 3,6 %. Slovensko je stále medzi drahšími krajinami eurozóny a vývoj úrokov je úzko spätý s výnosmi štátnych dlhopisov a ekonomicko-fiškálnou situáciou.

peniaze
Zdroj: PxHere
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Súvisiace témy:
Správy z domova
