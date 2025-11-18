Kategórie
Katarína Jánošíková
dnes 18. novembra 2025 o 15:20
Čas čítania 0:58

REBRÍČEK: Tieto spoločnosti zarobili na Slovensku za uplynulý rok najviac

REBRÍČEK: Tieto spoločnosti zarobili na Slovensku za uplynulý rok najviac
Zdroj: Slovnaft

Výsledky boli výrazne ovplyvnené štátnymi regulačnými zásahmi a mimoriadnymi odvodmi.

Slovenskú ekonomiku v roku 2024 ťahalo dvadsať kľúčových firiem. Ich výsledky boli najvýraznejšie ovplyvnené globálnymi ekonomickými faktormi. Medzi najziskovejšie sektory patrila energetika, informuje portál O Peniazoch.

Tieto pozitívne výsledky však boli výrazne ovplyvnené aj štátnymi regulačnými zásahmi.

Ďalším silným sektorom bolo bankovníctvo, ktoré profitovalo z prostredia vyšších úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky, vďaka čomu čisté úrokové výnosy bánk vzrástli. 

V rebríčku sa nenachádzajú žiadne inovatívne firmy zaoberajúce sa výskumom a vývojom, ani domáce úspešné spoločnosti. Tento fakt naznačuje, že Slovensko stále zostáva predovšetkým montážnou dielňou pre zahraničné korporácie.

Názov firmy Zisk v eurách Tržby v eurách
1. Slovenské elektrárne 815 miliónov 3,73 miliardy  3,73 miliardy
 2. Kia Slovakia   682,6 milióna  8,08 miliardy
 3. Slovnaft    366 miliónov  5,55 miliardy 
 4. Západoslovenská energetika    317,5 milióna  27 miliónov 
 5. Volkswagen Slovakia   288,9 milióna   12,52 miliardy
 6. Slovenská sporiteľňa    283 miliónov  1,22 miliardy
 7. Slovenský plynárenský priemysel    279,4 milióna  279 miliónov
 8. Všeobecná úverová banka   253,6 milióna  1,232 miliardy
 9. Tatra banka  1,02 miliardy  216,3 milióna  1,02 miliardy
 10. Continental Tires Slovakia   214,6 milióna  1,75 miliardy
 11. Vodohospodárska výstavba  338,2 milióna  162,9 milióna   338,2 milióna
 12. SPP – distribúcia   146,7 milióna   435,4 milióna
 13. eustream    117,8 milióna  394,8 milióna
 14. Allianz – Slovenská poisťovňa    103,9 milióna  604,1 milióna
 15. Lidl Slovenská republika    103,6 milióna  2,16 miliardy 
 16. Nafta    97,7 milióna  190,5 milióna
 17.Tipsport SK    92,1 milióna  244 miliónov
 18.VOP Nováky   91,9 milióna  259,8 milióna 
 19. Československá obchodná banka    89,7 milióna  599,3 milióna 
 20.ZSE Energia    86,3 milióna  1,66 miliardy 
