REBRÍČEK: Tieto spoločnosti zarobili na Slovensku za uplynulý rok najviac

Výsledky boli výrazne ovplyvnené štátnymi regulačnými zásahmi a mimoriadnymi odvodmi.
Slovenskú ekonomiku v roku 2024 ťahalo dvadsať kľúčových firiem. Ich výsledky boli najvýraznejšie ovplyvnené globálnymi ekonomickými faktormi. Medzi najziskovejšie sektory patrila energetika, informuje portál O Peniazoch.
Tieto pozitívne výsledky však boli výrazne ovplyvnené aj štátnymi regulačnými zásahmi.
Ďalším silným sektorom bolo bankovníctvo, ktoré profitovalo z prostredia vyšších úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky, vďaka čomu čisté úrokové výnosy bánk vzrástli.
V rebríčku sa nenachádzajú žiadne inovatívne firmy zaoberajúce sa výskumom a vývojom, ani domáce úspešné spoločnosti. Tento fakt naznačuje, že Slovensko stále zostáva predovšetkým montážnou dielňou pre zahraničné korporácie.
|Názov firmy
|Zisk v eurách
|Tržby v eurách
|1. Slovenské elektrárne
|815 miliónov 3,73 miliardy
|3,73 miliardy
|2. Kia Slovakia
|682,6 milióna
|8,08 miliardy
|3. Slovnaft
|366 miliónov
|5,55 miliardy
|4. Západoslovenská energetika
|317,5 milióna
|27 miliónov
|5. Volkswagen Slovakia
|288,9 milióna
|12,52 miliardy
|6. Slovenská sporiteľňa
|283 miliónov
|1,22 miliardy
|7. Slovenský plynárenský priemysel
|279,4 milióna
|279 miliónov
|8. Všeobecná úverová banka
|253,6 milióna
|1,232 miliardy
|9. Tatra banka 1,02 miliardy
|216,3 milióna
|1,02 miliardy
|10. Continental Tires Slovakia
|214,6 milióna
|1,75 miliardy
|11. Vodohospodárska výstavba 338,2 milióna
|162,9 milióna
|338,2 milióna
|12. SPP – distribúcia
|146,7 milióna
|435,4 milióna
|13. eustream
|117,8 milióna
|394,8 milióna
|14. Allianz – Slovenská poisťovňa
|103,9 milióna
|604,1 milióna
|15. Lidl Slovenská republika
|103,6 milióna
|2,16 miliardy
|16. Nafta
|97,7 milióna
|190,5 milióna
|17.Tipsport SK
|92,1 milióna
|244 miliónov
|18.VOP Nováky
|91,9 milióna
|259,8 milióna
|19. Československá obchodná banka
|89,7 milióna
|599,3 milióna
|20.ZSE Energia
|86,3 milióna
|1,66 miliardy