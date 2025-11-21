Z Bratislavy do Košíc dnes po rokoch obnovili komerčné lety.
Po šiestich rokoch obnovila spoločnosť WizzAir pravidelnú vnútroštátnu linku medzi Bratislavou a Košicami. Cestovanie vlakom alebo autom trvá 4–5 hodín, ale koľko to trvá lietadlom? To som sa rozhodla zistiť.
- Ako kontrolujú cestujúcich.
- Či ti naozaj stačí prísť na letisko 40 minút pred odletom.
- Prečo sa ľudia rozhodli absolvovať prvý vnútroštátny let.
- Či je na palube servis.
- Z akej ponuky jedál a nápojov si môžeš vybrať.
Bolo 5:00 a ja som dorazila na letisko v Bratislave. Lietadlo malo štartovať o 6:30. Aj keď minister dopravy Jozef Ráž hovoril, že na vnútroštátny let stačí prísť 40 minút pred odletom, radšej som si privstala.
Letisko takto ráno zívalo prázdnotou. Čakala som, že tam bude veľa ľudí, médií a väčší zhon. Napriek tomu som však išla hneď na kontrolu smerom ku gatu.
Kontrola bola rýchla
Na kontrole už stáli viacerí ľudia, čo ma ukľudnilo a dodalo mi nádej, že nebudem letieť sama. Rovnako ako pri iných letoch som musela odložiť do bedničky tašku s vecami, šperky, opasok a dokonca ma požiadali, aby som odovzdala aj topánky, pretože mali vysokú podrážku. Prešla som cez rám detektora a napäto čakala, či moja príručná batožina prejde bez problémov – bohužiaľ, nestalo sa tak.
Najprv som sa zasekla a trochu znervóznela, pretože som si nevedela predstaviť, čo by v nej mohlo byť problémové. Po chvíli mi však došlo, o čo ide. V rannom zhone som si z nej zabudla vybrať energetický drink a proteínový nápoj, ktoré som mala pripravené na ráno. Tie putovali rovno do koša. Atmosféra na gate prvého letu bola naozaj špeciálna – ľudia sa rozprávali, fotili a aj ja som cítila nervozitu a vzrušenie z výnimočnej situácie.
