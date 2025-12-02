Ak si študent a brigáduješ, oplatí sa poznať základné daňové pravidlá.
Študentské brigády sú dôležitou súčasťou života mnohých mladých ľudí. Prinášajú nielen prvé pracovné skúsenosti, ale aj finančnú nezávislosť. Mnohí študenti však netušia, že z ich výplaty môže zamestnávateľ zraziť daň, hoci by to nebolo nutné – alebo naopak, že niektoré príjmy si musia sami priznať v daňovom priznaní.
Ak si študent a brigáduješ, oplatí sa preto poznať základné daňové pravidlá. Nie je to totiž len o číslach, ale to aj o tom, aby si mal vo svojich financiách poriadok a vedel využiť zákonné možnosti naplno.
Najčastejšou formou brigády pre študentov je dohoda o brigádnickej práci študentov. Tú môžeš uzatvoriť, ak máš menej ako 26 rokov, si denný študent strednej alebo vysokej školy a nepracuješ viac ako 20 hodín týždenne v priemere. „Táto dohoda má svoje výhody aj špecifické pravidlá pre odvody a dane,“ priblížil daňový poradca Radovan Ihnát, ktorý je členom Slovenskej komory daňových poradcov.
Zamestnávateľ za takéhoto brigádnika odvádza len úrazové a garančné poistenie. „Ty ako študent neplatíš sociálne poistenie, ak si uplatníš odvodovú výnimku (do 200 eur mesačne). Zdravotné poistenie si tiež neplatíš, pretože za teba platí štát – ako za študenta,“ vysvetľuje Ihnát.
Každý zamestnávateľ je povinný zraziť daň z tvojej mzdy, ak si u neho nepodpísal vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane. „Toto vyhlásenie ti umožní neplatiť daň z časti príjmu do výšky 479,48 eura mesačne, úhrnná výška za rok 2025 je v sume 5 753,79 eura,“ vyčíslil Ihnát.
Znamená to, že ak mesačne zarobíš menej ako 479,48 eura a máš podpísané vyhlásenie, daň z príjmu ti nezrazia vôbec. "Ak zarobíš viac, daň sa platí len zo sumy nad limit. Ak vyhlásenie nepodpíšeš, zamestnávateľ ti automaticky zrazí preddavok na daň 19 % z celého príjmu," priblížil Ihnát.
Príležitostné príjmy – nie každá brigáda je dohoda
Niektoré práce študenti vykonávajú mimo pracovnej zmluvy či dohody – napríklad majú krátkodobú činnosť ako prekladanie textov, tvorbu grafiky, alebo doučujú. Tieto zárobky patria medzi tzv. ostatné príjmy podľa zákona o dani z príjmov.
„Tu platia špecifické pravidlá. Ak nejde o sústavne vykonávanú činnosť, čiže podnikanie, vyplácajúca osoba nie je povinná vystaviť účtovný doklad a túto odmenu si teda nemôže zahrnúť do daňových výdavkov a celkový ročný príjem z týchto príležitostných činností nepresiahne 500 eur, daň neplatíš a príjem ani nepriznávaš. Ak zarobíš viac, daň platíš len z rozdielu nad 500 eur. Takéto je potrebné priznať v daňovom priznaní typu B,“ upozornil Ihnát.
Mnohí študenti - brigádnici pritom často netušia, že zaplatené peniaze na dani môžu získať späť.
„Ak ti počas roka zamestnávateľ zrazil daň, ale tvoj celkový ročný príjem bol nižší ako nezdaniteľná časť základu dane (5753,79 eura v roku 2025), štát ti celú daň vráti,“ vysvetľuje Ihnát. Po skončení roka je preto potrebné si od zamestnávateľa vypýtať potvrdenie o zdaniteľných príjmoch. Následne je potrebné podať daňové priznanie, na základe ktorého finančná správa vráti všetku zrazenú daň.
„Vyhlásenie o nezdaniteľnej časti môžeš mať podpísané iba u jedného zamestnávateľa. Ak máš viac brigád, vyber si tú, kde zarábaš najviac. Odvodová výnimka na sociálne poistenie sa vzťahuje len na jednu dohodu – pri ďalšej sa už odvody platia Ak máš viacero zamestnávateľov alebo kombinuješ dohody a príležitostné príjmy, oplatí sa podať daňové priznanie dobrovoľne – môžeš tak získať časť dane späť,“ odporúča Ihnát.
V neposlednom rade je potrebné sledovať dôležité daňové termíny. „Daňové priznanie sa podáva do 31. marca nasledujúceho roka (teda do 31. 3. 2026 za príjmy z roku 2025),“ dodal Ihnát.