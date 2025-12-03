Jej otec je bývalý člen štátneho SPP.
Firma, za ktorou stojí aj známa influencerka Ema Lacová, získala milióny za skrachovaný outlet. „No to znie crazy, crazy a to je to slayáda, že sa to takto podarilo no,“ okomentovala situáciu pre portál 360tka.
Outlet pri Trnave nevedeli pôvodní majitelia dlhé roky predať. Cenu postupne znižovali až na 5 miliónov eur, no nakoniec ho predali štátu za 16,9 milióna. Pri vyšetrovaní posledných investícií Petra Kmeca sa zistilo, že objekt ocenil znalec, ktorý bol už skôr spájaný s pochybnými obchodmi so štátnymi železničnými pozemkami.
Podľa obchodného registra je spolumajiteľom firmy Voderady property a.s. otec influencerky Gustáv Laca, ktorý počas 1. a 3. vlády Roberta Fica pôsobil v štátnom SPP. Ema Lacová je od 1. mája 2025 členkou dozornej rady firmy.