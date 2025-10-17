Premiér Fico chce presunúť voľby na rok 2027 a koalícia hovorí aj o dlhších mandátoch. Ústavný právnik Vincent Bujňák vysvetľuje, či to ústava vôbec dovoľuje.
Premiér Robert Fico na sneme strany Smer-SD hovoril o presune komunálnych a regionálnych volieb z roku 2026 na 2027. Tvrdí, že by to bolo „najlepšie pre celé Slovensko“. Zároveň sa ozval aj hlas z koalície, ktorý hovorí o potrebe predĺžiť nielen mandát samospráv, ale aj vlády či parlamentu. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar hovorí, že štyri roky sú na plnenie programu málo a podobne argumentujú aj ďalší ministri Smeru. Gašpar však poznamenal, že ide o jeho súkromný a subjektívny názor.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč sa stotožňuje s názorom, že štvorročné funkčné obdobie nie je dostatočne dlhé na realizáciu plánov a projektov. „Viem to posúdiť ako minister, ale aj z mojich skúseností mestského a krajského poslanca,“ upozornil Takáč pred rokovaním vlády.
Zatiaľ čo Fico by chcel komunálne voľby presunúť už počas aktuálneho volebného obdobia, strana Hlas-SD navrhuje zaviesť päťročné funkčné obdobie až od ďalších volieb. Predseda parlamentu Richard Raši upozornil, že na takú zmenu treba ústavnú väčšinu aj právnu istotu, aby nebola napadnuteľná.
Podľa Vincenta Bujňáka z Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského by však predĺženie už prebiehajúceho mandátu mohlo byť v rozpore s ústavou. Pre Refresher vysvetľuje, prečo by bežný zákon nestačil, aké existujú výnimky a prečo by aj ústavný zákon v tomto prípade mohol naraziť na hranice demokratického štátu.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Dá sa presunúť termín komunálnych a krajských volieb z roku 2026 na 2027?
- Prečo by bežný zákon nestačil na predĺženie mandátu?
- Môže Ústavný súd zasiahnuť, ak by parlament odložil voľby alebo predĺžil mandát?
- Prečo by pri dlhšom mandáte mali prísť aj silnejšie kontrolné mechanizmy?
- Môže si parlament predĺžiť volebné obdobie do budúcna – napríklad z 4 na 5 rokov?
- V akých situáciách sa môžu voľby legitímne odložiť?