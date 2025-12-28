Pozri si prehľad otvorených stredísk.
V strediskách pokračuje intenzívne technické zasnežovanie. Lyžiarsku sezónu spustilo už 40 stredísk. V sobotu štartovali na Kubínskej holi, v Ski Zábave-Hruštín, vo Valčianskej doline a na Čertovici, v piatok v Bachledke, v Oravskej Lesnej alebo na Králikoch.
Dnes je prvý deň lyžovačky v Drienici, vo Vyšných Ružbachoch aj vo Vitanovej. V polovici areálov dosahuje dostupnosť tratí ešte 30 až 50 percent – zjazdovky sa spúšťajú postupne. Lyžiarske podmienky sú dobré až veľmi dobré, hrúbka snehovej vrstvy sa pohybuje v maximálnych hodnotách od 30 do 50 cm, miestami viac – napr. v strediskách v Ždiari, na Roháčoch-Spálenej, v Jasnej alebo v stredisku Iľanovo – Nezábudka. Viaceré areály ponúkajú až do konca prázdnin aj každodenné večerné lyžovanie. Dnes je na horách veterno a na severe so snehovými zrážkami.
Alpské strediská
V Taliansku a Rakúsku je otvorených vyše 200 lyžiarskych oblastí s dobrými podmienkami. Snehová vrstva je nižšia. Dostupnosť zjazdoviek sa pohybuje zväčša od 50 do 70 percent. V Rakúsku je najviac snehu na ľadovci Pitztal – do 170 cm, Hintertux – Zillertal hlási do 140 cm snehu, Kaunertal do 115 cm, Stubai do 110 cm. Do 1 metra snehu je v lyžiarskych oblastiach St. Anton am Arlberg, Mölltal a Warth – Schröcken.