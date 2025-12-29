Jeden z respondentov nás odpoveďou prekvapil.
Vyšli sme do ulíc a otestovali Slovákov v krátkom kvíze. Ich úloha bola priradiť známe výroky a mediálne momenty ku konkrétnym politikom.
Niektoré odpovede boli isté a pohotové, pri iných zavládlo váhanie či tipovanie. Ako dobre sú ľudia zorientovaní v politickom dianí a kto im robil najväčší problém? To sa dozvieš v našej novej videoankete.
