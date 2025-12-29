Po Novom roku nás čaká zlom.
Na Slovensko prichádza vlna chladného vzduchu, ktorá prinesie sneženie a ochladenie. Prvé vločky sa objavia už dnes večer a počas novoročných osláv sneh pokryje celé územie Slovenska, informuje iMeteo.sk.
Večer meteorológovia očakávajú len slabé sneženie, no uprostred noci začnú zrážky naberať na intenzite. Najviac snehu napadne v Žilinskom kraji. Na juhu a západe krajiny bude snežiť slabšie a sneh sa bude postupne topiť.
Na Silvestra sa obyvatelia celého Slovenska zobudia do bieleho rána. V ďalších dňoch však nastane výrazná zmena, oteplí sa a teploty miestami vystúpia až na 15 °C.
Severné regióny: Napadnúť môže až 30 cm čerstvého snehu.
Nižšie polohy (Prešovský a Žilinský kraj): Očakáva sa do 10 cm.
Zvyšok Slovenska: Väčšina územia by mala mať pokrývku do 5 cm.
Západné Slovensko: Snehový poprašok alebo 1 cm snehu.
