Zatiaľ čo sa snažíme znižovať domáce emisie, znečistenie k nám prichádza zo susedných krajín.
V pohraničných oblastiach Slovenska tvoria zahraničné zdroje viac ako 70 percent koncentrácie prachových častíc PM2,5. Vo vnútrozemí tento podiel dosahuje približne 50 percent. Analytici Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) vysvetľujú tento jav v novom komentári.
„Malé pevné častice PM2,5 ostávajú v ovzduší dlhý čas. Vietor ich unáša na veľké vzdialenosti, pričom často vznikajú až sekundárnymi reakciami priamo v atmosfére. Na Slovensku prevláda západné až severozápadné prúdenie vzduchu. To znamená, že k nám prúdi vzduch s istou úrovňou znečistenia z okolitých štátov, ktorú nedokážeme nijako ovplyvniť,“ vysvetľujú odborníci.
Kde namerali najhoršie hodnoty?
Matematické modely odhaľujú zhoršenú kvalitu ovzdušia v obciach okresov:
- Levice (Šalov, Ipeľský Sokolec)
- Nové Zámky (Salka).
Problémy hlási aj:
- Orava (Námestovo),
- Liptov (Liptovský Ján, Hybe)
- Považie (Udiča)
- Jelšava-Rožňava,Revúca
„Viacero miest prekračuje nový ročný limit pre častice PM10. Takmer celé územie Slovenska, s výnimkou horských oblastí, navyše nespĺňa limit pre PM2,5,“ uviedol inštitút. Koncentrácie častíc dosahujú na celom území Slovenska plošne vysoké hodnoty. Prekračujú tak nové limity, čo vážne ohrozuje zdravie obyvateľov.