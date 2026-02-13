Kým politológovia a opozícia si z lídra SNS uťahujú, on sám hovorí o cielenom podvode.
Slovenský internet obletela fotografia podpredsedu Národnej rady Andreja Danka (SNS), ktorý v poslaneckej lavici sedí so zatvorenými očami a sklonenou hlavou. Snímka, ktorú na sociálnej sieti zverejnili opoziční politici, okamžite vyvolala vlnu satirických príspevkov a vtipov o „šlofíku“ v parlamente.
Politológ Radoslav Štefančík fotografiu okomentoval poriadnou dávkou irónie. Vyzdvihol Dankov „Business casual“ dress code a dodal, že objektív zachytil džentlmena počas „hlbokého premýšľania o novom kandidátovi na predsedu ústavného súdu“. K posmechu sa pridalo aj Progresívne Slovensko, ktoré ironicky ocenilo, že podpredseda parlamentu dodržal etický kódex a obliekol sa vzorne.
Danko hovorí o podvode a pomste
Andrej Danko však akýkoľvek spánok v práci ostro odmieta a fotografiu označil za podvod. Tvrdí, že sa v danom momente len pozeral do mobilu. Podľa riaditeľky kancelárie predsedu SNS Zuzany Škopcovej ide o cielenú diskreditáciu a klamstvo. SNS tvrdí, že snímku vyhotovila poslankyňa Zuzana Mesterová (PS) z čistej pomsty.
Konflikt medzi Dankom a Mesterovou totiž vypukol už skôr počas štvrtkového rokovania. Poslankyňa vtedy prirovnala vládu k „mafiánskej skupine kyselinárov“, ktorí podľa nej roztápajú peniaze daňových poplatníkov v kyseline korupcie. Danka tento výrok pobúril natoľko, že od Mesterovej okamžite žiadal ospravedlnenie. Keďže ho poslankyňa odmietla, šéf národniarov prešiel do protiútoku:
Podáva podnet na mandátový a imunitný výbor a preveruje trestnoprávnu rovinu jej výrokov. Označil ju za klamárku a symbol celého Progresívneho Slovenska. „Neodpustím jej to,“ vyhlásil Danko s tým, že prvýkrát v kariére podá na kolegyňu v parlamente oficiálny podnet.