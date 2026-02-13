Ak policajti namerajú alkohol spolujazdcovi na motocykli, môže zaplatiť pokutu až 800 eur.
Slovenský parlament schválil novelu zákona o požití alkoholu spolujazdcom, ktorá nadobúda platnosť od 1. mája 2026. Nové pravidlá však neplatia plošne a zákon prísne rozlišuje, v akom type vozidla sedíš, informuje portál autonoviny.
Spolujazdec v osobnom aute:
Ak cestuješ v bežnom osobnom aute, nové obmedzenia sa ťa netýkajú. Pasažier na prednom či zadnom sedadle môže byť pod vplyvom alkoholu aj naďalej. Zákaz požívania alkoholu v tomto prípade viaže štát výhradne na vodiča. Pokuta teda nehrozí, pokiaľ nezasahuješ do riadenia vozidla.
Motorky, štvorkolky a viacmiestne bicykle
Zásadná zmena nastáva pri vozidlách, kde spolujazdec priamo ovplyvňuje stabilitu a bezpečnosť jazdy. Od mája nesmú piť alkohol pred jazdou ani počas nej spolujazdci na:
- motocykloch,
- štvorkolkách,
- viacmiestnych bicykloch.
Zákon v týchto prípadoch vníma spolujazdca ako aktívnu súčasť jazdy. Ak požiješ alkohol a sadneš si za vodiča, polícia ťa môže vyzvať na dychovú skúšku. Ak polícia u spolujazdca na motorke či štvorkolke odhalí alkohol, vinník zaplatí vysokú sumu:
- Na mieste v blokovom konaní: do 650 eur.
- V správnom konaní: až do 800 eur.
Dobrou správou pre vodičov je, že ide o finančný postih. Polícia ti za tento priestupok nemôže zadržať vodičský preukaz ani zakázať viesť motorové vozidlá, keďže si v danej chvíli vozidlo neriadil.