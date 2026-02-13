Počas šiesteho týždňa zdvihli čerpacie stanice jej cenu takmer o dva centy, čím dosiahla maximum od vlaňajšieho novembra.
Slovenské čerpacie stanice počas 6. týždňa roka 2026 opäť upravovali cenníky. Najvýraznejšiu zmenu pocítili majitelia dieselových automobilov, zatiaľ čo ceny benzínov takmer stagnovali. Štatistický úrad SR však v piatkovej správe dodáva, že tankujeme v priemere o 6 % lacnejšie než v rovnakom období minulého roka.
Cena nafty poskočila takmer o dva centy a dosiahla najvyššiu úroveň od konca novembra 2025.
- Bežná nafta: Zdražela o 1,8 centa na priemerných 1,466 €/l.
- Prémiová nafta: Kopírovala tento nárast a predávala sa za 1,668 €/l.
Pri benzínoch zaznamenali štatistici len minimálne výkyvy.
- 95-oktánový benzín zdražel o zanedbateľnú desatinu centa (1,474 €/l).
- 98-oktánový benzín o necelý polcent zlacnel (1,680 €/l).
V kategórii plynov sa situácia vyvíjala nasledovne:
- LNG (skvapalnený zemný plyn): Zaznamenal najväčší skok, zdražel o 1,7 centa na 1,520 €/kg.
- LPG: Mierne stúpol o dve desatiny centa na 0,676 €/l.
CNG a bioLNG: Ceny týchto palív sa v porovnaní s minulými týždňami nezmenili.
Nabíjanie elektromobilov a vodík: Ceny za nabíjanie elektrických vozidiel zostávajú stabilné. Vodiči platia za AC nabíjanie (do 22 kW) 0,41 €/kWh, za rýchle DC nabíjanie (do 150 kW) 0,55 €/kWh a za ultra rýchle nabíjanie 0,69 €/kWh. Cena vodíka sa drží na úrovni 21,60 €/kg.