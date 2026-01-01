Psy si labky intenzívne olizujú, bolia ich a na labky nedostupujú.
V zimnom období je väčšina ciest a ulíc posypaná soľou. Opakované pôsobenie posypovej soli na labky psíka však môže viesť k podráždeniu a popraskaniu kože a vankúšikov. Do popraskanej kože sa ľahko zanesie infekcia. Psy si labky intenzívne olizujú, bolia ich a na labky nedostupujú. Olizovaním labiek sa soľ dostáva aj do tráviaceho systému a môže spôsobiť tráviace ťažkosti, uviedla Komora veterinárnych lekárov (KVL) SR.
Majitelia by sa preto so svojimi domácimi miláčikmi mali vyhýbať miestam, ktoré sú čerstvo posypané soľou. Po každej prechádzke by im tiež mali labky poriadne umyť vlažnou vodou. Veterinári odporúčajú používať aj ochranný krém, ktorý chráni kožu na labkách a zároveň ju regeneruje. Použiť môžu vazelínu, vosk či bambucké maslo.
Zverolekári tiež radia zaobstarať psie topánky, ktoré chránia aj pred omrzlinami. „Tak ako my ľudia si chránime a ošetrujeme ruky a nohy, tak sa snažme chrániť aj tie psie,“ hovoria. Zároveň treba v zime podľa odborníkov uprednostniť kratšie prechádzky pred dlhšími.