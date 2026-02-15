Slovensko a Spojené štáty začínajú napĺňať strategickú dohodu v oblasti civilnej jadrovej energetiky.
Slovensko a USA spúšťajú implementačnú fázu strategickej dohody v oblasti civilnej jadrovej energetiky. Po tom, čo obe krajiny podpísali 16. januára vo Washingtone medzivládnu dohodu, začína svoju činnosť Riadiaci výbor. Tento výbor bude koordinovať rozvoj civilného jadrového programu Slovenskej republiky.
Ministerstvo hospodárstva SR informovalo, že obe krajiny týmto krokom potvrdzujú pripravenosť posunúť strategické partnerstvo do konkrétnej, koordinovanej a merateľnej fázy spolupráce.
