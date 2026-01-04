Kategórie
TASR
dnes 4. januára 2026 o 10:41
Čas čítania 0:55

Veľká zmena na slovenských školách. Po novom môžeš podávať prihlášky v jednotnom elektronickom systéme

Veľká zmena na slovenských školách. Po novom môžeš podávať prihlášky v jednotnom elektronickom systéme
Zdroj: Refresher/Jana Chovancová

Od januára možno podávať elektronické prihlášky cez jednotnú platformu ministerstva školstva.

Od januára možno podávať elektronické prihlášky na materské, základné a stredné školy cez jednotnú platformu ministerstva školstva. Rozhodnutia o prijatí sa budú oznamovať elektronicky. Vyplýva to z novely školského zákona, ktorú v októbri minulého roka schválili poslanci Národnej rady SR.

Zákonný zástupca má možnosť podať prihlášku listinne alebo elektronicky. Elektronickú prihlášku môže podať súčasne na viacero vybraných materských alebo základných škôl.

Ak rodič podá prihlášku listinne, škola ju následne nahrá do informačného systému. Novelou sa tiež zjednotil celý proces prijímania do materských a základných škôl od spracovania prihlášky až po doručovanie rozhodnutia. Tento proces bude obdobný ako pri stredných školách, t. j. výveska, fikcia doručenia a kód namiesto mena.

Dôležitou zmenou je aj zavedenie možnosti prioritizácie materských a základných škôl uvedených na prihláške. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR priblížilo, že systém využije algoritmus inšpirovaný českým modelom. Ten má podľa rezortu zabezpečiť najoptimálnejšie využitie kapacít škôl tak, aby dieťa dostalo rozhodnutie o prijatí na školu s najvyššou prioritou uvedenou zákonným zástupcom. Na ostatných školách s nižšou prioritou rodiča, na ktorých by bolo dieťa bez využitia algoritmu prijaté, bude prijaté ďalšie dieťa v poradí.

Prihlášky do materských škôl je možné podať v období od 1. mája do 31. mája 2026, do základných škôl v termíne od 1. apríla do 30. apríla 2026 a do stredných škôl v prvom kole v období od 8. februára do 20. februára 2026.

Rodičia budú zrejme za učebnice pre svoje deti doplácať viac.
Rodičia budú zrejme za učebnice pre svoje deti doplácať viac. Zdroj: TASR/František Iván
Súvisiace témy:
Školstvo
pred 2 dňami
