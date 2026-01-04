V Martine končí takmer 120-ročný podnik DS Smith Turpak Obaly
V Martine zatvárajú ďalší významný podnik. Veľký výrobca obalov DS Smith Turpak Obaly končí po takmer 120 rokoch. O prácu príde približne 200 ľudí. Informovali o tom Regióny.sk. Firma sa v roku 2024 dostala do straty vo výške takmer milión eur.
Zamestnanci zatiaľ čakajú na konkrétne kroky vedenia. „Začiatkom januára sa stretnú zástupcovia lokálnej odborovej organizácie so zástupcami lokálneho aj zahraničného vedenia. Spoločne budú prejednávať kľúčové body súvisiace so zatvorením prevádzky a ďalšími nadväzujúcimi záležitosťami,“ tvrdí Peter Gráf pre portál MY Turiec.
Ďalší závod bojuje o prežitie
DS Smith nie je jediný martinský podnik, ktorý v poslednom roku čelí problémom. Spoločnosť Ecco Slovakia v lete 2025 ukončila výrobu obuvi v závode v Martine.
Prepúšťanie hrozí aj v martinskom podniku Neografia, ktorý zamestnáva skoro 400 ľudí. Tlačiareň, ktorá tu je 150 rokov, zápasí so stratami. Matica slovenská, ktorej patrí firma, verí, že sa podnik podarí zachrániť.