Uvádza sa tiež, že by mohli byť zámerne použité trosky západných dronov, aby bola z útoku obvinená Ukrajina.
Ukrajinská bezpečnostná služba SBU tvrdí, že Rusko pripravuje rozsiahlu ozbrojenú provokáciu s obeťami na životoch. Podľa SBU má ísť o súčasť snahy prekaziť mierové rokovania o ukončení vojny na Ukrajine. K udalosti by podľa nich mohlo dôjsť už počas pravoslávnych Vianoc slávených podľa juliánskeho kalendára, teda okolo 7. januára.
Za možné ciele označuje SBU náboženské objekty alebo iné symbolické miesta, či už na území Ruska, alebo na Ruskom okupovaných častiach Ukrajiny. Ukrajinská služba zároveň tvrdí, že Kremeľ už pripravuje informačnú kampaň, ktorá má takýto útok vopred „vysvetliť“ a obviniť z neho Ukrajinu.
SBU tiež uvádza, že na mieste údajnej provokácie by mohli byť použité trosky západných dronov, aby to vyzeralo, že išlo o útok Kyjeva. Preto vyzýva médiá, aby boli opatrné a nešírili neoverené tvrdenia z ruských zdrojov.
V tejto súvislosti ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj upozornil, že Moskva si môže pripravovať zámienku aj pre vlastné útoky na ciele v Kyjeve.