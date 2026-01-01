Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Katarína Jánošíková
dnes 1. januára 2026 o 5:39
Čas čítania 0:49

Zmeny pre živnostníkov v roku 2026: Štát po novom zavádza automatické poistenie

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zmeny pre živnostníkov v roku 2026: Štát po novom zavádza automatické poistenie
Zdroj: TASR/František Iván

Od roku 2026 štát ruší doterajšie pravidlo, podľa ktorého ste odvody platili až po prekročení určitého zárobku.

Od roku 2026 mení štát pravidlá pre tisíce živnostníkov. Najzásadnejšia zmena ruší doterajší systém, v ktorom povinnosť platiť odvody závisela od výšky príjmu v predchádzajúcom roku.

Povinné sociálne poistenie vznikne po novom automaticky každému podnikateľovi. Štát stanovil pevnú lehotu. Platiť začnete od prvého dňa šiesteho mesiaca po tom, ako získate oprávnenie na podnikanie. Systém tak už nebude skúmať, či ste presiahli stanovenú hranicu príjmov. Poistenie ukončíte rovnako priamočiaro  – zrušíte samotné oprávnenie, alebo podáte čestné vyhlásenie o ukončení činnosti.

Zmeny v sumách a vymeriavacích základoch

Reforma prináša aj nové pravidlá pre výpočet poistného. Vláda rozdeľuje živnostníkov do dvoch kategórií podľa výšky vymeriavacieho základu:

  • SZČO s nízkymi príjmami: Zaplatia odvody z minimálneho základu 396,24 €. To v praxi znamená mesačnú platbu vo výške približne 131 €.
  • Ostatní živnostníci: Pre túto skupinu stúpa minimálny vymeriavací základ na 914,40 €, čo výrazne zvýši ich mesačné výdavky na poistenie.

Čo to znamená v praxi?

Nové pravidlá urýchľujú vznik odvodovej povinnosti. Kým doteraz mohli začínajúci živnostníci profitovať z odvodových prázdnin niekedy až rok a pol, od roku 2026 sa táto lehota skracuje na necelých šesť mesiacov. Tisíce podnikateľov tak pocítia vyššie finančné zaťaženie oveľa skôr než doteraz.

Viac sa o všetkých dôležitých zmenách v roku 2026 dočítaš v tomto článku.
31. decembra 2025 o 10:21 Čas čítania 2:48 Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení? Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
31. decembra 2025 o 9:37 Čas čítania 0:33 Posledný deň v roku Slovensko zasiahnu snehové záveje. Ohrozené sú viaceré oblasti (+MAPA) Posledný deň v roku Slovensko zasiahnu snehové záveje. Ohrozené sú viaceré oblasti (+MAPA)
31. decembra 2025 o 8:51 Čas čítania 1:19 Táňa Pauhofová sa obetovala za kolegyňu. Svoje miesto v SND prenechala mladšej a vyťaženejšej herečke Táňa Pauhofová sa obetovala za kolegyňu. Svoje miesto v SND prenechala mladšej a vyťaženejšej herečke
odvody, živnosť, živnostník
Zdroj: TASR/František Iván
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Financie Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 10:21
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
1
pred 3 dňami
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
včera o 17:12
Na semaforoch v USA pribudne ďalšia farba. Nebude ale slúžiť vodičom
Na semaforoch v USA pribudne ďalšia farba. Nebude ale slúžiť vodičom
pred 2 dňami
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
včera o 16:00
VIDEO: Cestujúci vo vlaku z Košíc prechádzali zasneženým vagónom. Jeden z nich uverejnil zábery na sociálnej sieti
VIDEO: Cestujúci vo vlaku z Košíc prechádzali zasneženým vagónom. Jeden z nich uverejnil zábery na sociálnej sieti
pred 2 dňami
V tejto bryndzi zistili listériu. Výrobca sťahuje z trhu viac ako 17 ton výrobkov
V tejto bryndzi zistili listériu. Výrobca sťahuje z trhu viac ako 17 ton výrobkov
1
pred 3 dňami
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
pred 2 dňami
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
včera o 10:21
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
včera o 08:51
Táňa Pauhofová sa obetovala za kolegyňu. Svoje miesto v SND prenechala mladšej a vyťaženejšej herečke
Táňa Pauhofová sa obetovala za kolegyňu. Svoje miesto v SND prenechala mladšej a vyťaženejšej herečke
3
25. 12. 2025 8:01
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať ešte dlhé týždne
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať ešte dlhé týždne
2
25. 12. 2025 17:40
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
pred 4 dňami
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
pred 4 dňami
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
1
25. 12. 2025 11:12
REBRÍČEK: Toto sú najhoršie pivá v strednej Európe. Do top 5 sa dostala aj česká klasika
REBRÍČEK: Toto sú najhoršie pivá v strednej Európe. Do top 5 sa dostala aj česká klasika
Lifestyle news
Koľko zarába princ William? Vojvodstvo zverejnilo reálne čísla jeho príjmov
včera o 15:46
1
AKTUÁLNE: Sydney už privítalo nový rok 2026. Pozri sa na prvé zábery z osláv
včera o 14:31
Jedna z najväčších leteckých záhad pokračuje. Let MH370 má možno poslednú nádej na vysvetlenie
včera o 13:31
Randenie v roku 2026: Toto sú štyri nové kľúčové trendy, ktoré zmenia tvoj milostný život
včera o 12:39
Člen skupiny One Direction si otvoril reštauráciu. Niall Horan vyžaduje vo svojom podniku prísny dress code
včera o 11:53
Silvester nie je zábava pre všetkých. Takto ho pomôžeš zvládnuť svojmu domácemu miláčikovi
včera o 10:39
VIDEO: Thor ukazuje svoju zraniteľnú stránku. Marvel zverejnil nový teaser k Avengers: Doomsday
včera o 09:54
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
včera o 09:07
Diddyho synovia chystajú vlastný dokument: Justin a Christian Combs prehovoria o otcovej kauze
pred 2 dňami
VIDEO: Netflix odhaľuje mrazivý trailer k poslednej epizóde Stranger Things. Čakajú nás dve hodiny veľkého finále
pred 2 dňami
Slovensko Všetko
VIDEO: Cestujúci vo vlaku z Košíc prechádzali zasneženým vagónom. Jeden z nich uverejnil zábery na sociálnej sieti
včera o 16:00
VIDEO: Cestujúci vo vlaku z Košíc prechádzali zasneženým vagónom. Jeden z nich uverejnil zábery na sociálnej sieti
Internetom kolujú zábery z rýchlika Ex 502 Kriváň.
Slovenská sporiteľňa mení pravidlá. Účet zadarmo získate už len keď splníte jednu podmienku
včera o 19:13
Slovenská sporiteľňa mení pravidlá. Účet zadarmo získate už len keď splníte jednu podmienku
KALKULAČKA: Od januára 2026 porastú dôchodky. Vypočítajte si, koľko dostanete navyše
včera o 15:43
KALKULAČKA: Od januára 2026 porastú dôchodky. Vypočítajte si, koľko dostanete navyše
V Bratislave o pár hodín poriadne nasneží. SHMÚ vydal výstrahy 1. stupňa
včera o 12:53
V Bratislave o pár hodín poriadne nasneží. SHMÚ vydal výstrahy 1. stupňa
Poslanec KDH po jazde pod vplyvom alkoholu prijme osobnú politickú zodpovednosť. Šmilňák sa verejne ospravedlnil
včera o 14:45
Poslanec KDH po jazde pod vplyvom alkoholu prijme osobnú politickú zodpovednosť. Šmilňák sa verejne ospravedlnil
Rok 2025 v slovenskej politike: Pozri si 10 bizarných momentov a výrokov, ktoré pobavili aj šokovali verejnosť
včera o 16:28
Rok 2025 v slovenskej politike: Pozri si 10 bizarných momentov a výrokov, ktoré pobavili aj šokovali verejnosť
Ekonomika Všetko
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
včera o 10:21
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
2
pred 3 dňami
Štát chce zaviesť dôchodkový strop aj nové životné minimum. Minister Tomáš priblížil detaily
pred 2 dňami
Zarábaš priveľa? Štát končí s daňovou úľavou pre týchto ľudí. Pozri sa, ako klesá daňové minimum
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
7
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
48
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
27. 4. 2023 9:30
Ak ma miluješ, tak to urobíš! Slovenky k sexu donútili ich frajeri manipuláciou a vydieraním. Podľa zákona to znásilnenie nie je
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
14
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
2
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Od tendra na záchranky až po slayádu: 10 politických káuz, ktoré otriasli Slovenskom v roku 2025
včera o 18:01
Od tendra na záchranky až po slayádu: 10 politických káuz, ktoré otriasli Slovenskom v roku 2025
Atmosféru neistoty umocňovali personálne spory, mediálne výpady politikov a viaceré kauzy, ktoré postupne formovali obraz turbulentného roka.
Rok 2025 v slovenskej politike: Pozri si 10 bizarných momentov a výrokov, ktoré pobavili aj šokovali verejnosť
včera o 16:28
Rok 2025 v slovenskej politike: Pozri si 10 bizarných momentov a výrokov, ktoré pobavili aj šokovali verejnosť
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
včera o 10:21
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
23. 12. 2025 17:42
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
Šikana na školách: Kedy už ide o trestný čin a treba volať políciu?
22. 12. 2025 5:48
Šikana na školách: Kedy už ide o trestný čin a treba volať políciu?
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia