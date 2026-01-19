Digitálne značky sa síce spomínajú ako budúcnosť, no ich reálne rozšírenie brzdí cena, regulácie aj technické riziká.
Mesačný poplatok 30 eur za ŠPZ znie pre vodičov hrozivo, no zatiaľ ide skôr o technologický experiment než realitu, ktorá by sa chystala na Slovensko. Dôvodom sú digitálne poznávacie značky od americkej spoločnosti Reviver, ktoré fungujú na princípe predplatného, informujú autonoviny.sk.
Mesačný poplatok za ŠPZ vyvolal obavy vodičov
Na rozdiel od klasických kovových tabuliek sú digitálne ŠPZ elektronické zariadenia pripojené na internet. Ponúkajú funkcie ako elektronickú komunikáciu s úradmi, personalizovaný vzhľad či GPS sledovanie vozidla pri krádeži. Práve tieto služby sú dôvodom, prečo si firma účtuje mesačný poplatok, ktorý začína na 30 eur a môže byť aj vyšší.
Digitálne ŠPZ sú momentálne povolené len v niektorých štátoch USA. Pokus o ich rozšírenie však narazil na problémy. Napríklad v štáte Michigan úrady projekt ukončili. Dôvodom bolo nedodržiavanie zmluvných podmienok, neoverovanie registrácií vozidiel a ponuka neschválených dizajnov tabuliek.
Záujem vodičov bol navyše nízky a digitálnu značku si tam zakúpilo len necelých 2 000 motoristov. Aj vysoké poplatky sú podľa odborníkov jedným z hlavných dôvodov, prečo sa elektronické ŠPZ nepresadili masovo.
Slovenskí vodiči si môžu vydýchnuť
Obavy slovenských vodičov, že by museli platiť mesačný poplatok za ŠPZ, sú preto zatiaľ neopodstatnené. Digitálne značky sa síce spomínajú ako budúcnosť, no ich reálne rozšírenie brzdí cena, regulácie aj technické riziká.