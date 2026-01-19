Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) na konci roku 2025 potvrdil, že kompenzačné príspevky pre učiteľov zostanú zachované a rezort pracuje na koncepčnom riešení nazývanom platový automat.
Kompenzačný príspevok je finančný doplnok k platu, ktorý učitelia dostávajú najmä v regiónoch s vyššími životnými nákladmi ako Bratislava, Trnava či Košice. Drucker zdôraznil, že rovnaká nominálna mzda znamená rôznu životnú úroveň v závislosti od regiónu a práve kompenzačné príspevky pomáhajú tieto rozdiely vyrovnávať.
Podľa ministerstva školstva OECD hodnotí zachovanie týchto príspevkov ako správny krok na udržanie kvality vzdelávania a stabilizáciu pracovnej sily v školstve.
Čo je platový automat a prečo je dôležitý
Ministerstvo školstva avizovalo, že v roku 2026 predstaví koncept tzv. platového automatu — systém, ktorý má priniesť stabilitu, predvídateľnosť a spravodlivosť do odmeňovania pedagógov a ďalších pracovníkov v školstve.
Cieľom tohto automatu je:
- odstrániť závislosť od jednorazových rozhodnutí o navýšení platov,
- zabezpečiť automatický rast platov podľa vopred definovaných hospodárskych ukazovateľov,
- systematicky zohľadniť kompenzačné príspevky v rámci celkového odmeňovania.
V praxi by to znamenalo, že učiteľské platy by rástli automaticky bez zdĺhavého vyjednávania. Podľa Druckera však nemusí byť systém naplno funkčný hneď — jeho úplné zavedenie môže trvať dva až tri roky, než dosiahne cieľovú úroveň.
Kde sa učiteľské platy nachádzajú dnes
Platy učiteľov na Slovensku sa od septembra 2025 zvýšili o 7 % a rovnaké zvýšenie je implementované aj od januára 2026. Tento posun má byť signálom, že vzdelávanie je medzi prioritami vlády aj napriek konsolidačným tlakom vo verejných financiách.
Podľa údajov Štatistického úradu SR sa priemerná mzda v odvetví - Vzdelávanie pohybuje približne okolo 1 447 € mesačne v hrubom v závislosti od skúseností a regiónu, pričom asistent učiteľa či pedagogický asistent zarába zvyčajne menej.
Čo to znamená pre učiteľskú profesiu
Pre učiteľov znamená platový automat snahu o dlhodobé riešenie problémov s odmeňovaním, ktoré doteraz často vyžadovalo politické dohody a každoročné vyjednávania. Systém by zároveň mal priniesť viac transparentnosti pri tom, ako sa platy určujú a zvyšujú.