Výška invalidného dôchodku sa stupňuje na základe viacerých faktorov.
Výška invalidného dôchodku závisí najmä od toho, ako dlho ste boli poistení, koľko ste v minulosti zarábali a aký stupeň invalidity vám uznali. Minimálny invalidný dôchodok v roku 2025 sa pohyboval približne na úrovni 324,50 eura mesačne.
Priemerná výška plného invalidného dôchodku (nad 70 % uznanej invalidity) je v súčasnosti 574 eur. Sociálna poisťovňa dnes eviduje okolo 79 280 ľudí, ktorí tento typ dôchodku poberajú.
Od 1. januára 2026 sa dôchodky na Slovensku zvýšili automaticky o 3,7 %, čo je pravidelná valorizácia, ktorá reaguje na medziročný rast cien tovarov a služieb – tzv. dôchodcovskú infláciu. Valorizácia sa týka nielen starobných, ale aj invalidných, predčasných či pozostalostných dôchodkov.
Praktické tipy pre žiadateľov
1. Pripraviť si kompletnú lekársku dokumentáciu
2. Zohľadniť dobu poistenia - okrem zdravotného stavu je dôležitá aj minimálna doba poistenia, ktorá sa líši podľa veku žiadateľa.
- do 20 rokov – menej ako 1 rok,
- od 20 rokov do 24 rokov – najmenej 1 rok,
- nad 24 rokov do 28 rokov – najmenej 2 roky,
- nad 28 rokov do 34 rokov – najmenej 5 rokov,
- nad 34 rokov do 40 rokov – najmenej 8 rokov,
- nad 40 rokov do 45 rokov – najmenej 10 rokov,
- nad 45 rokov – najmenej 15 rokov.
Za zamestnancov platí poistenie zamestnávateľ, zatiaľ čo osoby samostatne zárobkovo činné (SZČO) si ho hradia sami alebo sa môžu prihlásiť na dobrovoľné poistenie.
3. Pozor na lehoty - Nárok na výplatu invalidného dôchodku sa premlčí po troch rokoch, takže ak si o dávku nepožiadate včas, môžete prísť o časť peňazí. Zákon zároveň umožňuje uplatniť si nárok maximálne tri roky spätne, nie neobmedzene.