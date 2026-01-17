Hlavné témy
Katarína Jánošíková
dnes 17. januára 2026 o 16:01
Čas čítania 1:08

Aký bude invalidný dôchodok v roku 2026? Výška príspevku sa môže výrazne líšiť

Aký bude invalidný dôchodok v roku 2026? Výška príspevku sa môže výrazne líšiť
Zdroj: pickpik.com

Výška invalidného dôchodku sa stupňuje na základe viacerých faktorov.

Výška invalidného dôchodku závisí najmä od toho, ako dlho ste boli poistení, koľko ste v minulosti zarábali a aký stupeň invalidity vám uznali. Minimálny invalidný dôchodok v roku 2025 sa pohyboval približne na úrovni 324,50 eura mesačne.

Priemerná výška plného invalidného dôchodku (nad 70 % uznanej invalidity) je v súčasnosti 574 eur. Sociálna poisťovňa dnes eviduje okolo 79 280 ľudí, ktorí tento typ dôchodku poberajú.

Od 1. januára 2026 sa dôchodky na Slovensku zvýšili automaticky o 3,7 %, čo je pravidelná valorizácia, ktorá reaguje na medziročný rast cien tovarov a služieb – tzv. dôchodcovskú infláciu. Valorizácia sa týka nielen starobných, ale aj invalidných, predčasných či pozostalostných dôchodkov.

Praktické tipy pre žiadateľov

1. Pripraviť si kompletnú lekársku dokumentáciu

2. Zohľadniť dobu poistenia - okrem zdravotného stavu je dôležitá aj minimálna doba poistenia, ktorá sa líši podľa veku žiadateľa.

  • do 20 rokov – menej ako 1 rok,
  • od 20 rokov do 24 rokov – najmenej 1 rok,
  • nad 24 rokov do 28 rokov – najmenej 2 roky,
  • nad 28 rokov do 34 rokov – najmenej 5 rokov,
  • nad 34 rokov do 40 rokov – najmenej 8 rokov,
  • nad 40 rokov do 45 rokov – najmenej 10 rokov,
  • nad 45 rokov – najmenej 15 rokov.

Za zamestnancov platí poistenie zamestnávateľ, zatiaľ čo osoby samostatne zárobkovo činné (SZČO) si ho hradia sami alebo sa môžu prihlásiť na dobrovoľné poistenie.

Pozor: Podmienka minimálnej doby poistenia sa nevzťahuje na invaliditu z mladosti (spravidla do 26 rokov), doktorandov a občanov, ktorí sa stali invalidní v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

3. Pozor na lehoty - Nárok na výplatu invalidného dôchodku sa premlčí po troch rokoch, takže ak si o dávku nepožiadate včas, môžete prísť o časť peňazí. Zákon zároveň umožňuje uplatniť si nárok maximálne tri roky spätne, nie neobmedzene.

vozíčkář, postižení, invalidní vozík
Zdroj: Freepik/volně k užití
Dôchodky
