Mediálne prepierané problémy firiem Ladislava Kuľku vyvrcholili v októbri, keď súd vyhlásil konkurz voči spoločnosti Bardejovská mliekareň. Už koncom januára iniciovala konkurzné konanie VÚB banka. Hoci sa firma následne pokúsila o reštrukturalizáciu, s cieľom zvrátiť svoj definitívny zánik, tento krok jej nepomohol, o čom informoval Forbes a Zoznam.sk.
Okresný súd v Prešove vo svojom rozhodnutí konštatoval, že dlžník nepreukázal svoju platobnú schopnosť a má mínusové zostatky na bankových účtoch. Podobný osud postihol aj druhú Kuľkovu firmu, Bardejovská mliekareň I. so sídlom v Bratislave, voči ktorej súd vyhlásil konkurz už v júli, taktiež na návrh VÚB banky.
Sú známe aj záväzky, ktoré táto spoločnosť zanechala. Konatelia prihlásili pohľadávky v hodnote takmer 1,8 milióna eur. Majetok spoločnosti bol pritom vyčíslený na viac ako štyri milióny eur. Najväčší veriteľ, VÚB banka, si uplatňuje nároky vo výške približne 1,3 milióna eur. Medzi ďalších veriteľov patria štátne inštitúcie, ako napríklad Finančné riaditeľstvo SR, Sociálna poisťovňa a Všeobecná zdravotná poisťovňa.
Bardejovskej mliekarni, založenej v roku 2010, sa v počiatočnej fáze darilo. Produkty (mlieko, syry, bryndza) dodávala aj do známych obchodných reťazcov, ako Kaufland či Lidl. Pôvodné spracovanie 3 000 litrov mlieka denne sa malo v priebehu troch rokov zvýšiť až na 30 000 litrov.
V súčasnosti je webová stránka mliekarne nefunkčná. Konkurz znamená definitívny koniec podniku, v ktorom sa majetok rozpredá na uspokojenie veriteľov, prípadne sa hľadá nový majiteľ.