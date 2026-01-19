Odstávku musia realizovať na základe naplánovaného technického zásahu v komunikačnej infraštruktúre.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňuje na svojom webe, že dnes (19. januára) nebudú poskytovať služby oddelenia dokladov, dopravné inšpektoráty ani cudzinecká polícia na celom Slovensku. Odstávku musia zrealizovať na základe naplánovaného technického zásahu v komunikačnej infraštruktúre.
