Krajiny môžu získať trvalé miesto zaplatením vstupného poplatku vo výške jednej miliardy dolárov.
Americký prezident Donald Trump schválil vznik novej Rady mieru, ktorá mala pôvodne riešiť obnovu vojnou zničeného Pásma Gazy. Podľa návrhu charty však má mať oveľa širšie právomoci a postupne sa venovať aj ďalším globálnym konfliktom. Kritici sa obávajú, že nová rada by mohla konkurovať Organizácii Spojených národov, píše denník SME.
Trump by bol doživotným predsedom
Trump tvrdí, že pôjde o „jedinečnú organizáciu“, aká tu ešte nebola. Podľa dokumentov by bol jej doživotným predsedom a mal by rozhodujúce slovo pri schvaľovaní rozhodnutí členov. Krajiny môžu získať trvalé miesto zaplatením vstupného poplatku vo výške jednej miliardy dolárov, čo vyvoláva veľké pochybnosti medzi diplomatmi.
Experti plán kritizujú
Pozvánky už dostali desiatky krajín vrátane Francúzska, Nemecka, Maďarska či Ruska. Ruský prezident Vladimir Putin pozvanie zvažuje, maďarský premiér Viktor Orbán ho prijal. Peniaze z poplatkov majú smerovať najmä na obnovu Gazy, no viaceré štáty sa obávajú, že kontrolu nad financiami by mal výlučne Trump.
Plán vyvolal kritiku aj v Izraeli a medzi expertmi na medzinárodné právo, ktorí hovoria o oslabení úlohy OSN. Samotná OSN reagovala zdržanlivo a odkázala, že štáty sa môžu združovať do rôznych iniciatív, no jej mandát tým nie je dotknutý.