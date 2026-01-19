Podľa polície už nehrozí ďalšie nebezpečenstvo.
Na severe Česka došlo k streľbe na obecnom úrade v obci Chřibská. Podľa informácií českej polície zahynuli dvaja ľudia, medzi nimi aj útočník.
Ďalší ľudia utrpeli zranenia, medzi zranenými je aj policajt. Policajné zložky strelca zneškodnili, budovu zabezpečili a prehľadávajú ju. Podľa polície už nehrozí ďalšie nebezpečenstvo.
V současné chvíli vyjíždí všechny naše dostupné síly a prostředky do obce Chřibská na Děčínsku, na Městský úřad, jelikož nám bylo oznámeno, že má v těchto místech docházet ke střelbě. Nyní nedisponujeme větším množství informací, jakmile je budeme mít, budeme je postupně doplňovat.— Policie ČR (@PolicieCZ) January 19, 2026
Na mieste zasahovali všetky dostupné jednotky. Vyšetrovanie prípadu pokračuje a polícia bude informácie postupne dopĺňať.