Natália Mišániová
dnes 19. januára 2026 o 11:26
Čas čítania 0:27

AKTUÁLNE: Polícia zasahovala pri streľbe v Česku. Medzi zranenými je aj policajt, dvaja ľudia zomreli

AKTUÁLNE: Polícia zasahovala pri streľbe v Česku. Medzi zranenými je aj policajt, dvaja ľudia zomreli
Zdroj: Refresher

Podľa polície už nehrozí ďalšie nebezpečenstvo.

Na severe Česka došlo k streľbe na obecnom úrade v obci Chřibská. Podľa informácií českej polície zahynuli dvaja ľudia, medzi nimi aj útočník.

Ďalší ľudia utrpeli zranenia, medzi zranenými je aj policajt. Policajné zložky strelca zneškodnili, budovu zabezpečili a prehľadávajú ju. Podľa polície už nehrozí ďalšie nebezpečenstvo.

Na mieste zasahovali všetky dostupné jednotky. Vyšetrovanie prípadu pokračuje a polícia bude informácie postupne dopĺňať.

Policie ČR
Zdroj: Policie ČR
