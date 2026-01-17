Zatiaľ čo lekárničku môžeš nechať doma, bez tohto riskuješ pokutu až do výšky 120 eur.
Ak cestuješ do Poľska, daj si pozor na povinnú výbavu. Ak nechceš riskovať pokutu, musíš mať v aute hasiaci prístroj a výstražný trojuholník. Práve tieto dve veci tvoria povinnú výbavu osobných vozidiel v Poľsku. Hasiaci prístroj musíš mať po ruke tak, aby si ho ľahko vybral, a musí obsahovať aspoň 1 kilogram hasiva, informuje portál tvnoviny.sk.
Lekárničku, náhradné koleso ani reflexné vesty v Poľsku voziť nemusíš. Poliaci predpisujú lekárničky jedine pre autobusy, taxíky a nákladné autá. Okrem povinnej výbavy však tvoje auto musí spĺňať tieto podmienky:
- uzavreté poistenie na auto
- platnú technickú kontrolu
- identifikačné číslo (VIN)
- automatické stierače
- ostrekovače čelného skla
- rýchlomer
- spätné zrkadlo
- vonkajšie zrkadlo na ľavej strane
- klaksón
- bezpečnostné pásy
- opierky hlavy na každom sedadle
- blatníky so šírkou minimálne rovnajúcou sa šírke pneumatiky
Podmienky závisia od toho, kedy výrobca tvoje auto vyrobil, a pre niektoré vozidlá platí výnimka. „Počas cestnej kontroly majú príslušníci dopravnej polície právo skontrolovať technický stav vozidla a povinnú výbavu požadovanú poľskými predpismi. Toto sa vzťahuje aj na vozidlá registrované v zahraničí, ktoré sa pohybujú na území Poľskej republiky,“ uviedla Iwona Kijowska z Národného policajného riaditeľstva Poľska.
Ak ti výbava v aute chýba a zastaví ťa policajt, hrozí ti pokuta v rozmedzí približne 5 až 120 eur. „V praxi sa policajné činnosti zameriavajú predovšetkým na posudzovanie, či vozidlo zúčastňujúce sa cestnej premávky predstavuje hrozbu pre bezpečnosť svojich cestujúcich alebo iných účastníkov cestnej premávky, porušuje pravidlá cestnej premávky a vystavuje niekoho ujme,“ dodáva Kijowska.