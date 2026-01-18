Slováci sa musia pripraviť na studený vzduch z Ruska, ktorý v najbližších dňoch ovládne naše územie.
V najbližších dňoch môžeme čakať výrazné ochladenie, a to najmä v nočných hodinách. Na naše územie totiž prúdi studený vzduch z Ruska, pričom tento jav ľudia zvyknú nazývať aj „ruská zima“, informuje portál iMeteo.
Počasie bude slnečné, ale mrazivé. Maximálne denné teploty dosiahnu −5 až 0 °C. Ojedinele, najmä v kotlinách alebo na horách, vzduch zohreje takzvaný fénový efekt, ktorý teplotu vytiahne až na +2 °C. V noci teploty výrazne klesnú na −5 až −15 °C, pričom v dolinách môže teplota padnúť až na −22 °C.
