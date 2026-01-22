Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 22. januára 2026 o 6:28
Čas čítania 0:56

Úrady preverovali výrobok od Nestlé. Aktuálne zverejnili výsledky kontroly

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Úrady preverovali výrobok od Nestlé. Aktuálne zverejnili výsledky kontroly
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Výrobkom sa zaoberal regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v stredu kontroloval distribúciu výrobkov BEBA z kategórie počiatočná dojčenská výživa, následná dojčenská výživa a potravina na osobitné lekárske účely na slovenský trh. TASR o tom informoval odbor komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Ako v utorok (20. 1.) upozornil, výrobky obsahujú toxín cereulid a sťahujú sa z trhu.


„Príslušný RÚVZ dňa 21. januára 2026 vykonal kontrolu, ktorou sa zistilo, že spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o. nedistribuovala žiaden z výrobkov uvedených v oznámení na trh v Slovenskej republike. Distribúcia dotknutých potravín do Slovenskej republiky inými distribútormi je v štádiu šetrenia a po ukončení budeme tento oznam aktualizovať,“ uviedli hygienici.


Zároveň varovali, že kontaminácia potraviny cereulidom môže spôsobiť najmä nechutenstvo, nauzeu, vracanie, malátnosť, ale nie je možné vylúčiť aj závažnejšie dopady na zdravie. „Zákazníci majú možnosť vrátiť dotknuté potraviny u predajcu v Slovenskej republike, kde ich zakúpili. ÚVZ SR neodporúča ďalej používať uvedené šarže potravín na prípravu stravy pre dojčatá,“ pripomenuli.


Podľa varovného oznámenia RASFF ide o výrobky značky Nestlé, krajina pôvodu Nemecko, výrobca Nestlé Nutrition GmbH, Nestlé Deutschland. Stiahnutie z trhu sa týka výrobkov BEBA supreme PRE, 800 g, číslo výrobnej dávky L51460742F1, BEBA expert PRE, 550 g, číslo výrobnej dávky L51700742A1, BEBA Frühgeborenen Nahrung, číslo výrobnej dávky 53020742C1. Podľa prílohy k RASFF oznámeniu sa preventívne sťahujú z trhu aj ďalšie výrobky značky Nestlé, a to z radu BEBA pre, BEBA expert, BEBA comfort a BEBA supreme.

20. januára 2026 o 6:31 Čas čítania 0:18 Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
21. januára 2026 o 10:00 Čas čítania 5:58 Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor) Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. januára 2026 o 10:52 Čas čítania 0:40 Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
Obchod
Zdroj: Pxhere
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko Potraviny
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 dňami
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
včera o 10:52
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
pred 2 dňami
Takmer 400-tisíc eur nikto nechce. Výhercovi z Berlína sa kráti čas
Takmer 400-tisíc eur nikto nechce. Výhercovi z Berlína sa kráti čas
1
pred 2 dňami
Z pultov slovenských obchodov stiahli množstvo výrobkov Nestlé určených najmä pre deti. Našli v nich toxíny
Z pultov slovenských obchodov stiahli množstvo výrobkov Nestlé určených najmä pre deti. Našli v nich toxíny
15. 1. 2026 7:10
Po novom si už na Slovensku niektorí nezaložia firmu, kým nezložia finančnú zábezpeku. Ministerstvo chystá zákon proti neplatičom
Po novom si už na Slovensku niektorí nezaložia firmu, kým nezložia finančnú zábezpeku. Ministerstvo chystá zákon proti neplatičom
pred 2 dňami
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
1
pred 2 dňami
Z pultov slovenských obchodov stiahli množstvo výrobkov Nestlé určených najmä pre deti. Našli v nich toxíny
Z pultov slovenských obchodov stiahli množstvo výrobkov Nestlé určených najmä pre deti. Našli v nich toxíny
pred 2 dňami
Takmer 400-tisíc eur nikto nechce. Výhercovi z Berlína sa kráti čas
Takmer 400-tisíc eur nikto nechce. Výhercovi z Berlína sa kráti čas
pred 2 dňami
Dôchodkyňu z Humenného obrali o viac ako 231 000 eur. Nalákali ju na lacný trik
Dôchodkyňu z Humenného obrali o viac ako 231 000 eur. Nalákali ju na lacný trik
včera o 10:52
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
pred 4 dňami
V šiestich krajoch Slovenska hrozia silné mrazy. Teplota v niektorých miestami klesne až na - 20 °C
V šiestich krajoch Slovenska hrozia silné mrazy. Teplota v niektorých miestami klesne až na - 20 °C
1
15. 1. 2026 19:20
Koniec mrazov? Na Slovensko prúdi teplejší vzduch, teploty sa vyšplhajú na +5 °C
Koniec mrazov? Na Slovensko prúdi teplejší vzduch, teploty sa vyšplhajú na +5 °C
2
pred 3 dňami
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
14. 1. 2026 5:39
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
pred 2 dňami
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Lifestyle news
Margot Robbie priznala silné puto s Jacobom Elordim. Počas nakrúcania filmu bola na ňom závislá
včera o 17:58
A$AP Rocky ohlásil turné s novým albumom. Koncerty odohrá aj v Európe
včera o 16:42
Pomocou umelej inteligencie rozlúštili 4 000 rokov staré babylonské tabuľky. Vedci v nich odhalili predpovede katastrof
včera o 15:32
Kauza u Beckhamovcov: David Beckham sa prvýkrát vyjadril po kontroverzných príspevkoch svojho syna
včera o 14:18
NASA musela zasiahnuť. Vyjadrila sa k virálnej konšpiračnej teórii o 12. auguste 2026
včera o 13:31
Herec zo Star Wars je opäť v centre škandálu. Na Instagrame zdieľal sexuálny obsah
včera o 12:20
Luca Brassi posiela odkaz štátu. Stal sa prezidentom futbalového projektu pre mladých a predstavil svoje plány
včera o 11:01
Expartnerka Gábora Borárosa Monika Jakliová zomrela pri dopravnej nehode
včera o 10:03
1
Ryanair ohlásil výpredaj leteniek ako odpoveď Muskovi. Verejný spor o internet v lietadlách nabral nové rozmery
včera o 09:06
1
Slovensko Všetko
Štát posiela Slovákom peniaze na energie: Každý však nedostane rovnako, rozhodujú tieto kľúčové pravidlá
pred hodinou
Štát posiela Slovákom peniaze na energie: Každý však nedostane rovnako, rozhodujú tieto kľúčové pravidlá
Pri jej výpočte zohráva úlohu nielen počet osôb v byte, ale aj lokalita či spôsob dodávky tepla.
Od januára platia nové pravidlá pri priezviskách detí. Mnohým rodičom uľahčia život
1
včera o 11:16
Od januára platia nové pravidlá pri priezviskách detí. Mnohým rodičom uľahčia život
VIDEO: Vodič úmyselne narazil do policajného auta. Potom si spieval „Načo pôjdem domov“
včera o 15:29
VIDEO: Vodič úmyselne narazil do policajného auta. Potom si spieval „Načo pôjdem domov“
Muž v Leopoldove našiel peňaženku. Užíval si cudzie peniaze, kartou platil vo viacerých mestách
včera o 16:14
Muž v Leopoldove našiel peňaženku. Užíval si cudzie peniaze, kartou platil vo viacerých mestách
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
1
včera o 10:00
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
Pri Bratislave onanoval 47-ročný muž. Na vlakovej stanici sledoval mladé dievča
včera o 13:03
Pri Bratislave onanoval 47-ročný muž. Na vlakovej stanici sledoval mladé dievča
Slovensko Všetko
Úrady preverovali výrobok od Nestlé. Aktuálne zverejnili výsledky kontroly
pred 22 minútami
Úrady preverovali výrobok od Nestlé. Aktuálne zverejnili výsledky kontroly
pred hodinou
Štát posiela Slovákom peniaze na energie: Každý však nedostane rovnako, rozhodujú tieto kľúčové pravidlá
1
včera o 11:16
Od januára platia nové pravidlá pri priezviskách detí. Mnohým rodičom uľahčia život
Zahraničie Všetko
Netanjahu prijal Trumpovo pozvanie do Rady mieru. Tri európske krajiny účasť odmietli
včera o 12:01
Netanjahu prijal Trumpovo pozvanie do Rady mieru. Tri európske krajiny účasť odmietli
včera o 13:56
Donald Trump sa vyhráža Iránu. Ak na neho spáchajú atentát, USA vyhodí celú krajinu do vzduchu
pred 2 dňami
Prevážali 50 kíl kokaínu v kamióne s hračkami. Polícia zverejnila detaily z drogovej kauzy, v ktorej obvinili aj Vémolu
Ekonomika Všetko
Koľko percent z daní môžeš darovať rodičom? Vieme, aké podmienky musíš splniť, aby si rozdal až 7 percent
pred 2 dňami
Koľko percent z daní môžeš darovať rodičom? Vieme, aké podmienky musíš splniť, aby si rozdal až 7 percent
2
6. 1. 2026 12:40
Narodil si sa po roku 1981? Na dôchodku ťa môže čakať nepríjemné prekvapenie
27. 12. 2025 13:45
ZOZNAM: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Slovákov čaká ďalšia vlna konsolidácie, varuje odborník. Už je známe, kto pocíti šetrenie najviac a kedy sa situácia môže zlepšiť
pred 2 dňami
Slovákov čaká ďalšia vlna konsolidácie, varuje odborník. Už je známe, kto pocíti šetrenie najviac a kedy sa situácia môže zlepšiť
Ak mal byť rok 2026 návratom k normálu, najnovšie čísla hovoria skôr o opaku. Slovenská ekonomika sa síce vyhne recesii, ale rast zostane veľmi slabý. Štát bude musieť šetriť, domácnostiam klesnú reálne príjmy a firmy pocítia slabší dopyt.
„Tlak na Grónsko by bol najväčšou strategickou katastrofou USA,“ varuje odborník. Prečo Trump riskuje príliš veľa
13. 1. 2026 13:30
„Tlak na Grónsko by bol najväčšou strategickou katastrofou USA,“ varuje odborník. Prečo Trump riskuje príliš veľa
Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily
12. 1. 2026 12:00
Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
1
12. 1. 2026 8:00
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
NÁVOD: Kedy vzniká nárok na odstupné či odchodné? Kompletný návod pre zamestnancov aj zamestnávateľov
9. 1. 2026 8:00
NÁVOD: Kedy vzniká nárok na odstupné či odchodné? Kompletný návod pre zamestnancov aj zamestnávateľov
Viac
Späť
Zdieľať
Diskusia