Výrobkom sa zaoberal regionálny úrad verejného zdravotníctva.
Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v stredu kontroloval distribúciu výrobkov BEBA z kategórie počiatočná dojčenská výživa, následná dojčenská výživa a potravina na osobitné lekárske účely na slovenský trh. TASR o tom informoval odbor komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Ako v utorok (20. 1.) upozornil, výrobky obsahujú toxín cereulid a sťahujú sa z trhu.
„Príslušný RÚVZ dňa 21. januára 2026 vykonal kontrolu, ktorou sa zistilo, že spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o. nedistribuovala žiaden z výrobkov uvedených v oznámení na trh v Slovenskej republike. Distribúcia dotknutých potravín do Slovenskej republiky inými distribútormi je v štádiu šetrenia a po ukončení budeme tento oznam aktualizovať,“ uviedli hygienici.
Zároveň varovali, že kontaminácia potraviny cereulidom môže spôsobiť najmä nechutenstvo, nauzeu, vracanie, malátnosť, ale nie je možné vylúčiť aj závažnejšie dopady na zdravie. „Zákazníci majú možnosť vrátiť dotknuté potraviny u predajcu v Slovenskej republike, kde ich zakúpili. ÚVZ SR neodporúča ďalej používať uvedené šarže potravín na prípravu stravy pre dojčatá,“ pripomenuli.
Podľa varovného oznámenia RASFF ide o výrobky značky Nestlé, krajina pôvodu Nemecko, výrobca Nestlé Nutrition GmbH, Nestlé Deutschland. Stiahnutie z trhu sa týka výrobkov BEBA supreme PRE, 800 g, číslo výrobnej dávky L51460742F1, BEBA expert PRE, 550 g, číslo výrobnej dávky L51700742A1, BEBA Frühgeborenen Nahrung, číslo výrobnej dávky 53020742C1. Podľa prílohy k RASFF oznámeniu sa preventívne sťahujú z trhu aj ďalšie výrobky značky Nestlé, a to z radu BEBA pre, BEBA expert, BEBA comfort a BEBA supreme.