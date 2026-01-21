Kartou platil v Trnave aj v Bratislave.
Policajti z Leopoldova vyšetrujú prípad stratenej peňaženky v súvislosti s trestnými činmi zatajenia veci a neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku. Neznámy muž mal po nájdení peňaženky platiť kartou. Celková škoda sa vyšplhala na 1 000 eur. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Koncom minulého roka policajti prijali oznámenie od majiteľa peňaženky, ktorý ju pravdepodobne stratil na neznámom mieste. Ďalšia osoba ju mala nájsť a platobnou kartou, ktorá sa v nej nachádzala, mala platiť vo viacerých prevádzkach v meste Trnava a neskôr aj v meste Bratislava,“ priblížila polícia.
Na základe vykonaných preverení a úkonov policajti zistili, že práve v Bratislave mal muža podozrivého zo skutku zachytiť priemyselná kamera v jednej z predajní. Policajti zisťujú totožnosť osoby, ktorá by svojou výpoveďou mohla dopomôcť k objasneniu skutku. Na sociálnej sieti v tejto súvislosti zverejnili fotografiu muža.