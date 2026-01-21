Pri Bratislave onanoval 47-ročný muž. Na vlakovej stanici sledoval mladé dievča

Po tom, ako ho dievča spozorovalo, muž nastúpil do auta a z miesta odišiel.
Obvineniu z prečinu výtržníctva čelí 47-ročný Mykhailo B., ktorý v pondelok (19. 1.) ráno na železničnej stanici v Ivanke pri Dunaji (okres Senec) sledoval dievča čakajúce na vlak. Neskôr si mal rozopnúť a stiahnuť nohavice a onanovať. Informoval o tom bratislavský policajný hovorca Lukáš Pecek.
Po tom, ako ho dievča spozorovalo, sa dal muž autom na útek. „Netušil, že vystrašené dievča si stihlo jeho vozidlo odfotiť, toto konanie oznámiť rodičom, ktorí na miesto privolali policajnú hliadku,“ skonštatoval Pecek.
Polícia muža v krátkom čase vypátrala a eskortovala na príslušné policajné oddelenie. V prípade preukázania viny pred súdom mu hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.