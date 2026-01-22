Ide vraj len o poistku, s ktorou však reálne nerátajú.
Grónska vláda v stredu predstavila príručku, ktorá ponúka obyvateľom odporúčania v prípade, že na tomto dánskom autonómnom území dôjde ku „kríze“. Reagovala tak na opakované hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa, že chce nad Grónskom prevziať kontrolu.
Odporúčania zahŕňajú napríklad vytvorenie zásob potravín a vody a vybavenie sa loveckými zbraňami a strelivom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a televízie France 24.
Tento dokument je „poistkou,“ povedal grónsky minister pre rybné hospodárstvo a sebestačnosť Peter Borg na tlačovej konferencii v grónskej metropole Nuuk. „Neočakávame, že ho budeme musieť použiť,“ zdôraznil Borg.
Zásoba potravín na 5 dní
Práca na príručke s názvom „Buďte pripravení na krízu – buďte sebestační na päť dní,“ podľa vlády začala ešte minulý rok „na pozadí výpadkov elektrickej energie“.
Niektoré z pokynov odporúčajú vytvoriť si zásoby potravín na päť dní, zabezpečiť si tri litre vody na osobu na deň, pripraviť si toaletný papier a zbaliť si rádio na batérie, zbrane, strelivo a rybárske vybavenie.
Grónsko s približne 57 000 obyvateľmi – z toho takmer 90 percent tvoria Inuiti – má dlhú tradíciu lovu a rybolovu ako hlavných prostriedkov obživy.
Od svojho návratu k moci minulý rok Trump opakovane hovoril, že chce získať kontrolu nad Grónskom, ktoré má veľké nerastné bohatstvo a strategickú polohu. Šéf Bieleho domu tvrdí, že Dánsko nie je schopné primerane zaistiť bezpečnosť svojho autonómneho územia a v jeho okolí, kde sa podľa neho angažuje Čína a Rusko. Dánsko a jeho európski spojenci Trumpove kroky odmietajú, zatiaľ čo grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen zdôraznil, že Grónsko sa k USA nechce pripojiť.
Trump v stredu vo švajčiarskom Davose vo svojom prejave na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) tiež vyhlásil, že „nepoužije silu“ na získanie ostrova, zároveň však vyzval na „okamžité rokovania“ o jeho získaní.
Podľa prieskumu z januára 2025 je až 85 percent Grónčanov proti pripojeniu ostrova k Spojeným štátom, pričom len šesť percent je za, píše AFP.
Americký prezident Donald Trump v stredu na svojej platforme Truth Social oznámil, že na základe stretnutia s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem vytvorili rámec budúcej dohody týkajúcej sa Grónska a celého arktického regiónu.
Riešenie bude podľa jeho vlastných slov prínosné pre Spojené štáty a všetky členské krajiny Aliancie. Detaily však nie sú známe.