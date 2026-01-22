Hlavné témy
TASR
dnes 22. januára 2026 o 7:58
Čas čítania 1:27

Grónsko pripravuje občanov na krízu. Rozdáva príručky, podľa ktorých sa treba riadiť

Grónsko pripravuje občanov na krízu. Rozdáva príručky, podľa ktorých sa treba riadiť
Zdroj: TASR/AP/Evan Vucci

Ide vraj len o poistku, s ktorou však reálne nerátajú.

Grónska vláda v stredu predstavila príručku, ktorá ponúka obyvateľom odporúčania v prípade, že na tomto dánskom autonómnom území dôjde ku „kríze“. Reagovala tak na opakované hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa, že chce nad Grónskom prevziať kontrolu.

Odporúčania zahŕňajú napríklad vytvorenie zásob potravín a vody a vybavenie sa loveckými zbraňami a strelivom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a televízie France 24.

Tento dokument je „poistkou,“ povedal grónsky minister pre rybné hospodárstvo a sebestačnosť Peter Borg na tlačovej konferencii v grónskej metropole Nuuk. „Neočakávame, že ho budeme musieť použiť,“ zdôraznil Borg.

Zásoba potravín na 5 dní

Práca na príručke s názvom „Buďte pripravení na krízu – buďte sebestační na päť dní,“ podľa vlády začala ešte minulý rok „na pozadí výpadkov elektrickej energie“.

Niektoré z pokynov odporúčajú vytvoriť si zásoby potravín na päť dní, zabezpečiť si tri litre vody na osobu na deň, pripraviť si toaletný papier a zbaliť si rádio na batérie, zbrane, strelivo a rybárske vybavenie.

Grónsko s približne 57 000 obyvateľmi – z toho takmer 90 percent tvoria Inuiti – má dlhú tradíciu lovu a rybolovu ako hlavných prostriedkov obživy.

Od svojho návratu k moci minulý rok Trump opakovane hovoril, že chce získať kontrolu nad Grónskom, ktoré má veľké nerastné bohatstvo a strategickú polohu. Šéf Bieleho domu tvrdí, že Dánsko nie je schopné primerane zaistiť bezpečnosť svojho autonómneho územia a v jeho okolí, kde sa podľa neho angažuje Čína a Rusko. Dánsko a jeho európski spojenci Trumpove kroky odmietajú, zatiaľ čo grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen zdôraznil, že Grónsko sa k USA nechce pripojiť.

12. augusta 2025 o 19:00 Čas čítania 3:58 Alexander Duleba o rokovaní na Aljaške: Putin a Trump nerozhodnú o území Ukrajiny. Toto sú ďalšie kroky k nastoleniu mieru Alexander Duleba o rokovaní na Aljaške: Putin a Trump nerozhodnú o území Ukrajiny. Toto sú ďalšie kroky k nastoleniu mieru

Trump v stredu vo švajčiarskom Davose vo svojom prejave na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) tiež vyhlásil, že „nepoužije silu“ na získanie ostrova, zároveň však vyzval na „okamžité rokovania“ o jeho získaní.

Podľa prieskumu z januára 2025 je až 85 percent Grónčanov proti pripojeniu ostrova k Spojeným štátom, pričom len šesť percent je za, píše AFP.

Americký prezident Donald Trump v stredu na svojej platforme Truth Social oznámil, že na základe stretnutia s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem vytvorili rámec budúcej dohody týkajúcej sa Grónska a celého arktického regiónu.

Riešenie bude podľa jeho vlastných slov prínosné pre Spojené štáty a všetky členské krajiny Aliancie. Detaily však nie sú známe.

22. januára 2026 o 7:13 Čas čítania 1:54 Trump oznámil, že sa dohodli o Grónsku. Na 8 štátov EÚ nakoniec neuvalí clá Trump oznámil, že sa dohodli o Grónsku. Na 8 štátov EÚ nakoniec neuvalí clá
20. januára 2026 o 17:00 Čas čítania 7:19 Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
15. januára 2026 o 7:10 Čas čítania 0:47 Po novom si už na Slovensku niektorí nezaložia firmu, kým nezložia finančnú zábezpeku. Ministerstvo chystá zákon proti neplatičom Po novom si už na Slovensku niektorí nezaložia firmu, kým nezložia finančnú zábezpeku. Ministerstvo chystá zákon proti neplatičom
Zdroj: Markus Schreiber/AP/TASR
včera o 12:20
