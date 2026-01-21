V Košiciach zadržali vodiča, ktorý ohrozoval dopravu a narazil do policajného auta.
V pondelok 19. januára policajti v košickej mestskej časti Západ zadržali 25-ročného šoféra, ktorý sa nebezpečne pohyboval po ceste a nereagoval ani na výzvy na zastavenie. Vodič počas jazdy bezdôvodne jazdil z jednej strany vozovky na druhú.
Počas jazdy ukazoval hanlivé gestá a snažil sa policajtom uniknúť zvýšenou rýchlosťou. Pri úteku narazil do dopravného značenia a následne úmyselne narazil aj do policajného auta.
Policajtom sa ho podarilo zadržať s použitím donucovacích prostriedkov. Pri incidente sa nikto nezranil. Polícia zverejnila video zo zásahu, na ktorom si páchateľ v policajnom aute spieva „Načo pôjdem domov“.
Dychová skúška ukázala, že vodič nebol pod vplyvom alkoholu. Po zadržaní ho eskortovali do nemocnice, kde mu odobrali vzorky na testovanie prítomnosti drog.
V súčasnosti polícia vedie voči mužovi trestné stíhanie pre poškodzovanie cudzej veci. Ďalšie kroky budú závisieť od výsledkov vyšetrení.