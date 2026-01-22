Agenti ICE v Minnesote zadržali 5-ročného chlapca. Použili ho, aby sa dostali k jeho rodičom

Nejde o prvý prípad zákroku voči deťom.
Federálni imigrační agenti ICE v USA zadržali 5-ročného chlapca z Minnesoty priamo po návrate zo školy. Dieťa spolu s otcom odviezli do detenčného centra v Texase. Liam je už štvrtým dieťaťom v školskom okrese Columbia Heights, ktoré za posledné 2 týždne agenti ICE zadržali. Prípad vyvolal obavy z postupov imigračných úradov.
V USA sú vraj legálne
„Rodina urobila všetko podľa pravidiel. Neprišla sem ilegálne. Nie sú to zločinci,“ cituje The Guardian právnika zastupujúceho rodinu Marca Prokosche. Otec aj syn podľa neho vstúpili do Spojených štátov cez oficiálny hraničný prechod a majú aktívny azylový prípad, ku ktorému poskytol dokumenty.
Nie je to prvý miestny prípad
Trumpova administratíva nariadila zvýšenie kontrol v okrese a zjavne sa zamerali najmä na mladých študentov a študentky. Počas januára agenti ICE zadržali 17-ročné dievča, a to vraj bez prítomnosti jej rodičov.
V inom prípade priamo z bytu vzali 17-ročnú dievčinu aj s jej matkou. Neskôr chytili po ceste do školy 10-ročnú školáčku spolu s jej matkou. Všetci sú aktuálne v detenčnom centre v Texase.
Právnik rodiny prehovoril aj o tom, aké dôsledky bude mať chlapcove zadržanie na celú komunitu. „Keď sa jeho spolužiaci dozvedia, že im ho vláda vzala… Nejde len o rodinu, ale o celú komunitu a všetky tie deti, ktoré teraz budú čeliť sekundárnemu traume,“ tvrdí.
ICE nazvali Liamovho otca „nelegálnym cudzincom“, takže primárne im nešlo o chlapca. V dome zostal ešte starší brat Liama, ktorý po príchode zo školy zistil, že otec a brat zmizli. Podľa právnika na nich však nebol vydaný príkaz na deportáciu a sú spoločne vo väzbe.
Riaditeľ školy aj celá komunita sú z ich zadržania v šoku, v okrese panujú obavy a niektoré rodiny radšej nechávajú svoje deti doma zo školy.