Telá dvoch ľudí našla polícia v dome, ktorý zničili zosuvy pôdy.
Na Novom Zélande vo štvrtok prišli o život dvaja ľudia a niekoľko ďalších vrátane detí je nezvestných po tom, ako Severný ostrov zasiahli rozsiahle záplavy a zosuvy pôdy. Informuje o tom agentúra DPA.
Zosuvy pôdy zasiahli obľúbené kempingové miesto v Mount Maunganui. Záchranári počuli ľudí volajúcich o pomoc spod nánosov bahna a trosiek. Svoj zásah však museli načas prerušiť pre riziko ďalších zosuvov.
Telá dvoch ľudí našla polícia na okraji neďalekého mesta Tauranga v dome, ktorý tiež zničili zosuvy pôdy.
Meteorológovia uviedli, že zasiahnutá oblasť má za sebou najdaždivejší deň od začiatku meraní v roku 1910, keď za 24 hodín spadlo 274 milimetrov zrážok.
Mount Maunganui je obľúbené turistické miesto s vyhasnutou sopkou a zároveň posvätným miestom Maoriov.