TASR
dnes 22. januára 2026 o 9:38
Čas čítania 1:09

VIDEO: Trump si v príhovore v Davose viackrát pomýlil Grónsko s Islandom. Skomolil aj názov Azerbajdžanu

VIDEO: Trump si v príhovore v Davose viackrát pomýlil Grónsko s Islandom. Skomolil aj názov Azerbajdžanu
Zdroj: FOTO TASR/AP

Biely dom v reakcii rázne odmietol, že prezident v príhovore zamieňal obe krajiny.

Americký prezident Donald Trump si počas stredajšieho príhovoru na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose niekoľkokrát pomýlili Grónsko s Islandom. Biely dom v reakcii rázne odmietol, že prezident v príhovore zamieňal obe krajiny. Informuje o tom agentúra AFP.

Trump sa zasadzuje za to, aby Spojené štáty získali Grónsko, autonómne územie v rámci Dánskeho kráľovstva, s odvolávaním sa bezpečnostné hrozby Ruska a Číny v Arktíde. V stredu oznámil rámec pre budúcu dohodu o Grónsku a zrušenie plánovaných ciel pre európske krajiny, ktoré sa postavili proti jeho zámerom na ovládnutie ostrova.

„Pomáham NATO a až do uplynulých dní, keď som im povedal o Islande, ma milovali,“ povedal Trump. Neskôr Island spomenul aj v súvislosti s prepadom amerického akciového trhu. „Island nás už stál veľa peňazí,“ povedal. Podľa AFP je z kontextu zrejmé, že šéf Bieleho domu mal v skutočnosti na mysli Grónsko.

Biely dom sa ohradil voči kritike

Po prejave sa hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová ohradila proti príspevku novinárky Libbey Deanovej na sociálnej sieti X, že „prezident Trump si zrejme trikrát pomýlil Grónsko a Island“.

12. augusta 2025 o 19:00 Čas čítania 3:58 Alexander Duleba o rokovaní na Aljaške: Putin a Trump nerozhodnú o území Ukrajiny. Toto sú ďalšie kroky k nastoleniu mieru Alexander Duleba o rokovaní na Aljaške: Putin a Trump nerozhodnú o území Ukrajiny. Toto sú ďalšie kroky k nastoleniu mieru

„Nie, nepomýlil, Libbey. Vo svojich písomných poznámkach označil Grónsko za ‚kus ľadu‘, pretože ním aj je. Jediný, kto si tu niečo pletie, ste vy,“ uviedla. Island je v angličtine „Iceland“, v doslovnom preklade aj „ľadová zem“.

Guvernér Kalifornie Gavin Newsom priamo v rámci WEF prezidenta kritizoval. „Nič z toho nie je normálne. Dochádza k normalizácii deviácie vedomia,“ povedal.

Trump okrem zámeny Grónska a Dánska opäť skomolil aj názov Azerbajdžanu, ktorý pomenoval „Aberbajdžan“.

V minulosti prezident USA niekoľkokrát povedal, že vyriešil konflikt medzi Azerbajdžanom a Albánskom, keď mal na mysli mierové dohody medzi Azerbajdžanom a Arménskom. Pred návštevou Aljašky zase dvakrát omylom povedal, že ide do Ruska — hoci Aljaška je štát USA.

22. januára 2026 o 7:13 Čas čítania 1:54 Trump oznámil, že sa dohodli o Grónsku. Na 8 štátov EÚ nakoniec neuvalí clá Trump oznámil, že sa dohodli o Grónsku. Na 8 štátov EÚ nakoniec neuvalí clá
22. januára 2026 o 7:58 Čas čítania 1:27 Grónsko pripravuje občanov na krízu. Rozdáva príručky, podľa ktorých sa treba riadiť Grónsko pripravuje občanov na krízu. Rozdáva príručky, podľa ktorých sa treba riadiť
22. januára 2026 o 8:42 Čas čítania 0:54 Na Slovensku sa výrazne oteplí. Denné maximá môžu dosahovať +7 °C Na Slovensku sa výrazne oteplí. Denné maximá môžu dosahovať +7 °C
Súvisiace témy:
Zahraničie Donald Trump
