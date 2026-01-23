Hlavné témy
Lukáš Turčan
dnes 23. januára 2026 o 11:11
Čas čítania 1:03

Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty

Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov, ktorý obsahuje viac ako 118-tisíc záznamov.

Sociálna poisťovňa 19. januára 2026 zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzajú sa v ňom fyzické a právnické osoby, ktoré mali splatnosť dlhu do 12. januára 2026 a neuhradili ho do 15. januára 2026.

Do zoznamu poisťovňa zaradila osoby s dlhom od 5 eur, zamestnávateľov, ktorí neodovzdali výkaz poistného a príspevkov, aj zahraničné SZČO, ktoré neoznámili výšku príjmov a výdavkov alebo zmeny v poistení.

Oproti predchádzajúcemu zoznamu poisťovňa vyradila tých, ktorí svoje dlhy zaplatili, doplnili chýbajúce údaje alebo upozornili pobočku na nezrovnalosti. Aktualizáciu databáz robí priebežne a klientom, ktorí sa v zozname ocitli omylom, sa ospravedlňuje. Dlžníci, ktorí svoje záväzky alebo povinnosti splnia do 22. januára 2026, sa už v ďalšom zozname, zverejnenom v 5. týždni 2026, neobjavia.

Zoznam zatiaľ neobsahuje penále. Poisťovňa ho predpisuje samostatne vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Zamestnávatelia, ktorí nepredložili výkaz poistného, musia o zaradení do zoznamu informovať svojich zamestnancov do 14 dní. Sociálna poisťovňa aktualizuje zoznam štyrikrát mesačne a upozorňuje, že odvádzateľ poistného sa môže objaviť vo viacerých kategóriách – napríklad ako zamestnávateľ aj ako SZČO.

Celý zoznam nájdeš tu:
Univerzitná nemocnica Bratislava 147 100 785,52 €
Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice 97 254 762,11 €
Univerzitná nemocnica Martin 66 505 869,32 €
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica 54 163 342,83 €
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov 48 907 969,56 €
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 39 891 524,41 €
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN 39 871 791,73 €
Fakultná nemocnica Trnava 38 706 915,41 €
Národný ústav detských chorôb 37 891 258,02 €
Fakultná nemocnica Nitra 31 914 802,09 €
Späť
Zdieľať
Diskusia