Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov, ktorý obsahuje viac ako 118-tisíc záznamov.
Sociálna poisťovňa 19. januára 2026 zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzajú sa v ňom fyzické a právnické osoby, ktoré mali splatnosť dlhu do 12. januára 2026 a neuhradili ho do 15. januára 2026.
Do zoznamu poisťovňa zaradila osoby s dlhom od 5 eur, zamestnávateľov, ktorí neodovzdali výkaz poistného a príspevkov, aj zahraničné SZČO, ktoré neoznámili výšku príjmov a výdavkov alebo zmeny v poistení.
Oproti predchádzajúcemu zoznamu poisťovňa vyradila tých, ktorí svoje dlhy zaplatili, doplnili chýbajúce údaje alebo upozornili pobočku na nezrovnalosti. Aktualizáciu databáz robí priebežne a klientom, ktorí sa v zozname ocitli omylom, sa ospravedlňuje. Dlžníci, ktorí svoje záväzky alebo povinnosti splnia do 22. januára 2026, sa už v ďalšom zozname, zverejnenom v 5. týždni 2026, neobjavia.
Zoznam zatiaľ neobsahuje penále. Poisťovňa ho predpisuje samostatne vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Zamestnávatelia, ktorí nepredložili výkaz poistného, musia o zaradení do zoznamu informovať svojich zamestnancov do 14 dní. Sociálna poisťovňa aktualizuje zoznam štyrikrát mesačne a upozorňuje, že odvádzateľ poistného sa môže objaviť vo viacerých kategóriách – napríklad ako zamestnávateľ aj ako SZČO.
|Univerzitná nemocnica Bratislava
|147 100 785,52 €
|Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice
|97 254 762,11 €
|Univerzitná nemocnica Martin
|66 505 869,32 €
|Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
|54 163 342,83 €
|Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
|48 907 969,56 €
|Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
|39 891 524,41 €
|Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
|39 871 791,73 €
|Fakultná nemocnica Trnava
|38 706 915,41 €
|Národný ústav detských chorôb
|37 891 258,02 €
|Fakultná nemocnica Nitra
|31 914 802,09 €