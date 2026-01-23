Kalendár pomôže mnohým občanom.
Finančná správa zverejnila na svojom webe daňový kalendár pre rok 2026, v ktorom si daňovníci môžu pozrieť prehľad všetkých dôležitých termínov.
Kalendár pomáha daňovníkom orientovať sa v povinnostiach týkajúcich sa daní, ciel či podávania rôznych tlačív počas celého roka.
Kalendár je dostupný priamo na portáli finančnej správy a používatelia si ho môžu prispôsobiť podľa obdobia alebo typu dane. Novinkou je aj možnosť importovať ho do mobilu či iných kalendárových aplikácií cez formát iCal, vďaka čomu budú mať dôležité termíny vždy po ruke.
|Dátum
|Druh dane
|Názov
|26.01.2026
|
Daň z pridanej hodnoty
|
Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane
|26.01.2026
|
Daň zo sladených nealkoholických nápojov - platiteľ
|
Podanie daňového priznania k dani zo sladených nealkoholických nápojov za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie tejto dane
|do 5 dní po dni výplaty
|
Daň zo závislej činnosti
|
Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti
|02.02.2026
|
Daň z motorových vozidiel
|
Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2025 a zaplatenie dane
|02.02.2026
|
Daň z príjmu právnickej osoby
|
Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 13 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
|02.02.2026
|
Odvody
|
Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach
|16.02.2026
|
Daň z príjmu fyzickej osoby
|
Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti
Celý zoznam nájdeš na webe Finančnej správy.