Lukáš Turčan
dnes 23. januára 2026 o 13:47
Čas čítania 1:00

Finančná správa upozorňuje Slovákov na dôležité termíny. Na niektoré máš už iba zopár dní

Finančná správa upozorňuje Slovákov na dôležité termíny. Na niektoré máš už iba zopár dní
Zdroj: PxHere

Kalendár pomôže mnohým občanom.

Finančná správa zverejnila na svojom webe daňový kalendár pre rok 2026, v ktorom si daňovníci môžu pozrieť prehľad všetkých dôležitých termínov.

Kalendár pomáha daňovníkom orientovať sa v povinnostiach týkajúcich sa daní, ciel či podávania rôznych tlačív počas celého roka.

Kalendár je dostupný priamo na portáli finančnej správy a používatelia si ho môžu prispôsobiť podľa obdobia alebo typu dane. Novinkou je aj možnosť importovať ho do mobilu či iných kalendárových aplikácií cez formát iCal, vďaka čomu budú mať dôležité termíny vždy po ruke.

Dátum Druh dane Názov
26.01.2026

Daň z pridanej hodnoty     

Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie dane
26.01.2026

Daň zo sladených nealkoholických nápojov - platiteľ

Podanie daňového priznania k dani zo sladených nealkoholických nápojov za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie tejto dane
do 5 dní po dni výplaty

Daň zo závislej činnosti

Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti
02.02.2026

Daň z motorových vozidiel 

Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2025 a zaplatenie dane
02.02.2026

Daň z príjmu právnickej osoby

Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 13 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
02.02.2026

Odvody

Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach
16.02.2026

Daň z príjmu fyzickej osoby

Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti

Celý zoznam nájdeš na webe Finančnej správy

