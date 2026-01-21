Maďarský ombudsman vyzval európskych predstaviteľov, aby preskúmali novelu slovenského Trestného zákona týkajúcu sa Benešových dekrétov.
Maďarský ombudsman Imre Juhász otvoreným listom vyzval európskych predstaviteľov kompetentných v oblasti konkrétnych opatrení zameraných na zrušenie ustanovení Trestného zákona súvisiacich s Benešovými dekrétmi. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Juhász adresoval svoj list Európskemu parlamentu (EP) a slovenskému verejnému ochrancovi ľudských práv Róbertovi Dobrovodskému a ostatným európskym predstaviteľom.
Ombudsman je proti ustanoveniam trestného zákona
Podľa ombudsmana ustanovenia slovenského Trestného zákona o „popieraní mierového urovnania po druhej svetovej vojne“ sú v rozpore s medzinárodným dohovorom a niektorými zmluvami Európskej únie. Trestné sankcie založené na verejnom popieraní alebo spochybňovaní právnych dokumentov uvedených v tomto ustanovení môžu byť uložené aj maďarským občanom, dodal.
Podľa novely Trestného zákona, ktorá nadobudla účinnosť koncom decembra, môže byť každý, kto verejne spochybní povojnové usporiadanie, ktoré pripravilo tisíce Maďarov o majetok a občianstvo, odsúdený na šesť mesiacov väzenia.
Prezident SR Peter Pellegrini novelu podpísal pred Vianocami. Okrem iného stanovuje trestný čin spochybňovania povojnových Benešových dekrétov.