TASR
dnes 21. januára 2026 o 18:22
Čas čítania 0:37

Maďarský ombudsman žiada zrušenie ustanovení zákona k Benešovým dekrétom. Obrátili sa kvôli tomu na EÚ

Maďarský ombudsman žiada zrušenie ustanovení zákona k Benešovým dekrétom. Obrátili sa kvôli tomu na EÚ
Zdroj: Unsplash/Christian Lue/volně k užití

Maďarský ombudsman vyzval európskych predstaviteľov, aby preskúmali novelu slovenského Trestného zákona týkajúcu sa Benešových dekrétov.

Maďarský ombudsman Imre Juhász otvoreným listom vyzval európskych predstaviteľov kompetentných v oblasti konkrétnych opatrení zameraných na zrušenie ustanovení Trestného zákona súvisiacich s Benešovými dekrétmi. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Juhász adresoval svoj list Európskemu parlamentu (EP) a slovenskému verejnému ochrancovi ľudských práv Róbertovi Dobrovodskému a ostatným európskym predstaviteľom.

Ombudsman je proti ustanoveniam trestného zákona

Podľa ombudsmana ustanovenia slovenského Trestného zákona o „popieraní mierového urovnania po druhej svetovej vojne“ sú v rozpore s medzinárodným dohovorom a niektorými zmluvami Európskej únie. Trestné sankcie založené na verejnom popieraní alebo spochybňovaní právnych dokumentov uvedených v tomto ustanovení môžu byť uložené aj maďarským občanom, dodal.

Podľa novely Trestného zákona, ktorá nadobudla účinnosť koncom decembra, môže byť každý, kto verejne spochybní povojnové usporiadanie, ktoré pripravilo tisíce Maďarov o majetok a občianstvo, odsúdený na šesť mesiacov väzenia.

Prezident SR Peter Pellegrini novelu podpísal pred Vianocami. Okrem iného stanovuje trestný čin spochybňovania povojnových Benešových dekrétov.

Peter Pellegrini
Zdroj: TASR - Martin Medňanský
