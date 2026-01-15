Vláda v rámci ozdravovania verejných financií rozširuje progresívne zdaňovanie, čo pocítia najmä ľudia s nadpriemernými príjmami.
Od 1. januára 2026 pocítia občania aj firmy viaceré zmeny v oblasti práce, miezd a daní. Tieto novinky tvoria súčasť vládneho plánu na ozdravenie verejných financií. Kým štát zvýši daňovo-odvodové zaťaženie práce, zamestnanci s najnižšími príjmami si prilepšia vďaka vyššej minimálnej mzde.
V rámci konsolidácie vláda zavádza nové daňové pásma pre fyzické osoby. K doterajším sadzbám 19 % a 25 % pribudnú od roku 2026 ďalšie dve:
- Sadzbu 30 % zaplatia ľudia z časti základu dane, ktorá presiahne 60 349,21 eura.
- Sadzbu 35 % uplatní štát na príjmy nad 75 010,32 eura.
Vyššie dane pocítia najmä ľudia s nadpriemernými zárobkami. Pri podnikaní a inej samostatnej zárobkovej činnosti platia tieto sadzby len vtedy, ak zdaniteľné príjmy prekročia 100 000 eur. Do tejto hranice podnikatelia naďalej využívajú 15-percentnú daň. Zmeny zasiahnu príjmy zo zamestnania, podnikania, prenájmu nehnuteľností aj autorské honoráre.
Vyššie odvody a nárast minimálnej mzdy
Od roku 2026 štát zároveň zvýši odvod na verejné zdravotné poistenie za zamestnanca zo 4 % na 5 %. Spolu s novými daňami tak tieto kroky zvýšia celkové zaťaženie práce.
Pozitívnou správou pre nízkopríjmové skupiny je nárast minimálnej mzdy. Keďže sa sociálni partneri nedohodli na jej výške, určuje ju zákonný automat na úrovni 60 % priemernej mzdy. Minimálna mzda tak stúpne na 915 eur, čo predstavuje medziročný nárast o 99 eur. S jej zvýšením automaticky porastú aj príplatky za nočnú prácu a prácu počas víkendov.
Tieto opatrenia vyplývajú z legislatívy, ktorú parlament schválil v roku 2025 s cieľom stabilizovať verejné financie v nasledujúcich rokoch.